Los mensajes privados Gianinna Maradona con el psicólogo de su padre antes de su muerte

La muerte de Diego Armando Maradona, en noviembre del pasado 2020, continúa dando mucho de qué hablar. Pese a que se haya hecho público el contenido de la autopsia, muchos siguen dudando sobre todo lo ocurrido. Si se produjo una negligencia médica o si sus familiares y círculo más cercano actuaron de la manera adecuada en esas circunstancias.

El periodista Luis Ventura ha señalado directamente a Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe: "Hay un mensaje que es el que quiebra, que es la bisagra, que muestra cuál fue su postura con respecto a su padre. Y fue el mensaje 'las tres somos una'. Las tres somos una, entonces, vos no sabes si son familia, si son un grupo, si son un equipo, si son socias o si son cómplices".

"Me queda claro que las tres son una porque quedaron juntas las tres y me queda la imagen de Diego muriéndose solo. Diego no era tres, era uno y se quedó solo. A él lo mudaron de un lugar para atenderlo y fue el momento que menos estuvo atendido. ¿Y quién tomó esa decisión? La familia", ha añadido el periodista en el programa Fantino a la Tarde.

Basta de decir incoherencias @LuisVenturaSoy SUS HIJOS SEGUÍAMOS LO Q NOS INDICABAN LOS PROFESIONALES que estaban a cargo del tratamiento. Todo esto lo tiene la justicia pero tengo un hijo de 11 años que hace 1 semana lee cosas absurdas de su mamá x la muerte de su abuelo. BASTA pic.twitter.com/6nhA2u6X83 — Gianinna Maradona (@gianmaradona) January 21, 2021

Unas palabras ante las que ha reaccionado Gianinna Maradona. "Basta de decir incoherencias Luis Ventura. Sus hijos seguíamos lo que nos indicaban los profesionales que estaban a cargo de su tratamiento", comenzó escribiendo en su perfil verificado de Twitter.

"Todo esto lo tiene la Justicia, pero tengo un hijo de 11 años que hace una semana lee cosas absurdas de su mamá por la muerte de su abuelo. Basta", sentenció Giannina, quien se refiere al hijo que tiene en común con el también futbolista Sergio 'Kun' Agüero, Benjamín.

Al descubierto

El chat con el psicólogo comienza con una pregunta de Gianinna: "¿Alguien tiene novedades de papá? ¿Las visitas siguen sin poder ser, con nuestras ganas de estar con él, respetando su espacio? El psicólogo responde lo siguiente: "¡Hola Giani! ¿Cómo va? Maxi seguro nos va a ampliar la hora, pero estuvo de buen humor y con ganas de estar solo".

"Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos, que son la correcta toma de mediación y alcohol cero. Me parece que estaría bueno preguntarle si quiere recibir visitas/videollamadas y que él decida lo mejor en función de este momento. La idea es evitar cualquier tipo de reacción como las de la semana pasada y seguir acompañándolo, que sepa que estamos a disposición 100%, pero que las decisiones las toma él", añadió el psicólogo de Maradona.

