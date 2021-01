El lado oscuro de Morris Pagniello, el hombre que quiere poner Murcia en el mapa del fútbol

Una de las noticias de la semana en el fútbol español ha sido el regreso de Royston Drenthe (Róterdam, Países Bajos; 1987) a nuestro país. Hacía diez años que no jugaba para un equipo español, casi quince desde que fichara por el Real Madrid. A sus 33 años y tras haberse recorrido medio mundo y hasta retirarse de por medio, jugará en el Racing Murcia de la Tercera División. El encargado de conseguirlo es Morris Pagniello.

¿Quién es Morris Pagniello? Se trata de un agente, intermediario FIFA y empresario que preside el Racing Murcia. El club subió la temporada pasada a Tercera División y la llegada del italoaustraliano ha dado un impulso al club tanto a nivel deportivo como a nivel mediático. A Pagniello le gustan los focos y así lo ha demostrado desde su aterrizaje en el club murciano, que pertence al Racing City Group, que ya tiene sus otras divisiones en Italia (Racing Capri) y Estados Unidos (Racing Sacramento).

No por nada, Pagniello es un hombre que acostumbra a presumir de haber conocido a personas tan famosas como Pelé, Maradona, Messi, Florentino Pérez y otros como el Papa Francisco y hasta el Pequeño Nicolás. Su amplia red de contactos y su escuela internacional de fútbol, la Genova International School of Soccer, le han permitido hacerse un hueco en este mundo en el que ahora quiere devolver a Murcia al mapa.

El Racing Murcia se ha hecho notar en la Copa del Rey, aunque su aventura acabó encajando una goleada contra el Levante (0-5). Su presidente quiso llamar la atención anunciando que para el partido contra el equipo granota contaría con algún futbolista de prestigio, retirado eso esí. Su estrategia era traer alguna figura de la talla de Samuel Eto'o, Antonio Cassano o Tim Cahill. Llegó a cerrar a Joleon Lescott, ex del Manchester City, pero la RFEF puso trabas a su contratación, que iba ser solo para ese partido.

Los planes de Pagniello son ambiciosos, tanto que quiso llevar su partido de Copa contra el Levante hasta Dubai. Tampoco le dejaron. Con el fichaje de Drenthe ha conseguido el golpe mediático que pretendía, aunque el primero fue el fichaje de David Vidal como entrenador, que lo dejó antes de comenzar la temporada por motivos personales, o contar en pretemporada con Mathias Pogba, quien se iría finalmente a París por motivos laborales alejados del fútbol.

Casos de corrupción

Pagniello se mueve en busca de mayor visbilidad y repercusión, aunque también ha sido noticia por razones negativas. Y es que son varios los escándalos en los que ha estado relacionado su nombre. "En 2015 me encontré en medio de un escándalo de fútbol en Italia en la que no tuve nada que ver. Me llamaron para intentar amañar un partido. Yo pensaba que era una broma y lo dejé pasar. No hice nada. No lo denuncié porque no sabía si aquella llamada era de verdad y eso fue considerado una negligencia por la Justicia italiana", llegó a contar sobre un caso en Italia.

En España, se le vinculó al escándalo del Eldense en 2017 (el equipo alicantino se dejó golear 12-0 contra el Barça B en un tema de apuestas) y con el presunto intento de compra del ascenso del Extremadura, siendo la persona que ofreció un contrato de 300.000 euros al técnico del Extremadura si era el Cartagena el que lograba el ascenso.

La realidad es que Pagniello nunca ha sido detenido, aunque sí fue inhabilitado durante seis meses para presidir equipos por la trama en Italia: "Nunca fui arrestado, como se ha publicado, ni tengo nada que ver con todo aquello. En aquella investigación sí estaban implicadas dos personas cuyos nombres han salido después también con el tema del Eldense y a mí me involucraron con ellos falsamente. Han dañado mi imagen. Tengo los informes de la policía que demuestran que todo conmigo está limpio. Me han perjudicado y he denunciado a todos los que me han acusado injustamente. Iré hasta el final", se defendía en 2019.

Pagniello parece haber encontrado en el Racing Murcia un proyecto en el que dar rienda suelta a su poder mediático y lo está sabiendo hacer. Se ha rodeado de gente como Edwin Congo, en un rol de 'ojeador' internacional, quien tampoco escapa de la polémica estando todavía muy presente su detención dentro de una operación contra el tráfico de drogas internacional el pasado año.

