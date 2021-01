Drenthe recuerda al Real Madrid en su presentación con el Racing Murcia: "Está en mi corazón"

Royston Drenthe es uno de los futbolistas más particulares que ha pasado por el Raci Madrid y por el fútbol español. El jugador holandés estaba considerado como uno de los mayores talentos del fútbol europeo tras su explosión con las categorías inferiores de la selección holandesa, sin embargo, algo se torció por el camino.

No obstante, su gran rendimiento en sus comienzos le valió para que el Real Madrid se fijara en él y ante el miedo a que otro equipo pudiera llevárselo, los blancos se lanzaron a por su fichaje. Bajo una gran expectación, al igual que nombres actuales como Vinicius, Rodrygo u Odegaard, Drenthe generó una gran ilusión en los aficionados blancos que veían en él a uno de los jugadores que podía liderar al equipo en el futuro.

Sin embargo, las cosas no salieron como todos esperaban y el rendimiento de Drenthe no fue ni muchos menos el esperado. Lesiones, un nivel pésimo y su indisciplina provocaron que el conjunto blanco perdiese toda la confianza en su proyección y que perdiera su hueco en el equipo.

Royston Drenthe, en un partido con el Real Madrid.

Antes de abandonar definitivamente la disciplina del club blanco estuvo cedido en varios equipos como el Hércules o el Everton, donde dejó muestras de su polémico carácter y de sus insanos hábitos que en nada se parecen a los de un futbolista de élite. Tras pasar por equipos como el Alania Vladikavkaz de Rusia, el Reading y el Sheffield Wednesdey del Reino Unido, el Kayseri Erciysspor de Turquía, el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos o el Sparta de Rotterdam y el Kozakken Boys de su país, llegó a coquetear incluso con la música y el cine.

No obstante, ahora quiere reengancharse al mundo del fútbol y buscar su enésima oportunidad de resurgir de sus cenizas para darle algo de dignidad al tramo final de su carrera. Lo quiere hacer precisamente en España, en el Racing Murcia, equipo por el que ha fichado y con el que quiere lograr el ascenso a 2ª División B. Por ello llega con mucha "ilusión por hacer buenas cosas".

El Racing Murcia se sitúa en estos momentos como el líder del 13B con 20 puntos en 9 partidos y este mismo fin de semana juega contra el filial del Cartagena, partido en el que podría debutar Drenthe. El holandés ha firmado hasta el final de temporada y ya tiene ideas sobre lo que puede aportar al equipo: "Tengo todavía que hablar con el entrenador, pero yo creo que estaré más a gusto en el centro del campo".

De todas formas, Drenthe asegura que jugará "de lo que diga el míster", ya que a lo largo de su dilatada y extravagante carrera futbolística ha jugado tanto de lateral izquierdo como de extremo, aunque quizás la edad y la pérdida de velocidad y resistencia le hagan asentarse en posiciones más interiores.

Drenthe ha confesado que no ha sido sencillo tomar la decisión de regresar a España: "Al principio fue un poco difícil venir, porque mis hijos se quedaron tristes, pero tengo ilusión por empezar y hacer buenas cosas. He sido muy bien recibido, estoy tranquilo y contento y veremos cómo me asiento en el equipo una vez que comience a entrenar". Esto ha afirmado en su presentación con el conjunto propiedad del empresario italoaustraliano Morris Pagniello.

Drenthe, madridista

Además, de hablar de su familia y de su nuevo papel en el Racing Murcia, Drenthe ha repasado también su carrera y sus mayores éxitos en el mundo del fútbol entre los que está sin duda haber jugado en el Real Madrid. A pesar no aprovechar la oportunidad, el holandés asegura que siempre lleva al club blanco en el corazón.

"El Real Madrid estuvo en mi corazón desde pequeño y luego, una vez que te pones su camiseta, siempre eres blanco", ha afirmado uno de los futbolistas más particulares y polémicos que han estado en el Real Madrid en los últimos años, coincidiendo con una etapa del equipo blanco en la que la seriedad no era su mayor virtud.

