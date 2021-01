El fichaje de Kubo por el Getafe es "cuestión de tiempo"

Takefusa Kubo cambiará el Villarreal por el Getafe CF en los próximos días. El jugador japonés, que pertenece al Real Madrid, no ha encontrado los minutos esperados con Emery en el Submarino Amarillo y la mejor opción para que siga creciendo es cambiar de equipo cuanto antes. Lo único que complica la situación es que es una negociación a tres bandas, tal y como ha confirmado el presidente del club azulón.

Ángel Torres, máximo dirigente de la entidad madrileña, ha explicado a la salida del Coliseum Alfonso Pérez que el fichaje de Kubo, en forma de cesión, es "cuestión de tiempo". La operación sería hasta final de temporada y supondría el segundo equipo de Kubo en lo que va de campaña. El nipón, cabe recordar, sumaría su tercera entidad en el mejor fútbol español tras su satisfactoria temporada en el Mallorca.

Ángel Torres reconoció que se lo han "pedido al Real Madrid". "Si lo arreglan vendrá". Sin embargo, el mandatario del Getafe no asegura que vaya a producirse la operación dado que tienen que ponerse de acuerdo hasta tres partes diferentes. Si Kubo no llega, el Getafe mantendrá su plantilla e intentará recuperar sensaciones en La Liga.

El presidente del club azulón subrayó que "problema" no hay "ninguno" y que el único factor en contra podría ser el tiempo que hay para cerrar la operación. Kubo, según ha confirmado, quiere ir al Getafe y "tanto el Villarreal como el Real Madrid quieren arreglarlo". Si acaba sucediendo "a tres bandas", Kubo vestirá la elástica del Getafe hasta final de temporada y se sumará a Carles Aleñá como flamante fichaje del mercado invernal.

Takefusa Kubo

No hay "trabas de nadie" y son los "trámites burocráticos" lo que ralentiza la operación porque "hay que tomárselo a tres bandas". La sensación de Ángel Torres, sin embargo, es que sí fichará por el Getafe porque "los futbolistas lo que quieren es jugar" y Kubo "es muy joven". "Vamos a esperar unos días", ha adelantado.

Aleñá y Kubo, en caso de que se produzca el del jugador nipón, serán los únicos refuerzos del Getafe en este mercado. Ángel Torres ha reconocido ante los medios que es un año "muy complicado y difícil" y que, tras la eliminación copera, el equipo azulón se centra en La Liga.

En la competición doméstica, el equipo de Bordalás solo ha ganado cuatro de los 16 partidos disputados. Unos malos resultados que, sumados a la última derrota en Copa del Rey, les obliga a recuperar posiciones en la competición doméstica. Rozando el descenso, el conjunto entrenado por Bordalás tendrá su primer examen este fin de semana ante el Elche en un duelo directo por la permanencia en la élite española.

Kubo, futuro del Madrid

El jugador nipón cuenta con el respaldo de la entidad merengue. En el Real Madrid confían en su potencial y de ahí que estén dispuestos a cortar su cesión en el Villarreal para que vuelva a disfrutar de los minutos suficientes. De hecho, y dadas las dudas que hay en torno al futuro de Lucas Vázquez, Kubo se sitúa como una de las opciones para sustituir al canterano.

El extremo, una de las caras más reconocidas en las alineaciones de Zidane, no ha renovado y acaba contrato este verano. El club le envió una propuesta que el jugador no ha aceptado por ver insuficiente. Por ello, ante lo que pueda pasar, el club de Chamartín tiene un as en la manga para el año que viene llamado Takefusa Kubo.

