El guiño de una estrella NBA al Real Madrid

El Real Madrid se ha convertido en una marca conocida en todo el planeta. El conjunto merengue, con sus éxitos en el fútbol y su expansión y crecimiento en el baloncesto, es toda una referencia mundial. Y de ahí que sus equipaciones y diferentes indumentarias se compren también en zonas como Estados Unidos. Lo que nadie esperaba es que una estrella de la NBA, acostumbrados en la competición estadounidense a vestimentas algo extravagantes, luciera el chándal con el escudo del Real Madrid.

El jugador que ha lanzado el guiño en cuestión ha sido Kyle Lowry, uno de los nombres más seguidos de la competición. El base de Toronto Raptors, en la imagen que compartió la propia franquicia de la NBA, realizó el trayecto del equipo con el chándal gris completo del Real Madrid. Maleta en mano, la fotografía no pasó desapercibida para algunos aficionados merengues.

Lowry, minutos después, perdería en el duelo ante los Suns por un apretado 123-115. Un duelo que, como toda la jornada NBA, estuvo marcado por los incidentes en torno al Capitolio de los Estados Unidos. Y es que, después de que numerosos seguidores de Donald Trump asaltaran el edificio institucional, las franquicias NBA emitieron varios comunicados donde mostraban su predisposición a jugar pese a lo que estaba ocurriendo.

La estrella de los Raptors, sin embargo, no es el único madridista confeso. Además de conocidos como Luka Doncic o Facundo Campazzo, o de Willy y Juancho Hernangómez, también hay otras estrellas como Embiid que nunca han ocultado su seguimiento al Real Madrid. De ahí que en más de una ocasión, los jugadores de la mejor liga del mundo se hayan acercado al WiZink Center para vivir algún duelo del equipo entrenado por Pablo Laso. Kyle Lowry, tras ese último gesto, se suma a la lista de madridistas en la competición.

La duda del base

El club de Chamartín no realizará más incorporaciones a mitad de temporada. El Real Madrid cerró el fichaje Tyus para reforzar la pintura y esa será la única cara nueva que se produzca esta campaña. El puesto de base, algo debilitado por la marcha de Facundo Campazzo a Denver, no tendrá modificación alguna.

Thomas Heurtel pudo llegar a serlo. Sin embargo, un cambio de guion propiciado por el FC Barcelona ha obligado al base francés a quedarse sin equipo Euroliga y a reducir su temporada 2020/2021 a los entrenamientos que le permitan realizar con el Barça B. Heurtel ya no puede jugar la Euroliga con otro equipo que no sea el azulgrana y todo apunta a que su próximo movimiento no se producirá hasta verano, cuando quede libre.

En esa ocasión, Heurtel y el Real Madrid volverán a ser protagonistas. Si la situación económica lo permite y la deportiva lo requiere, el club blanco no hará feos a incorporar a Thomas Heurtel. El francés siempre ha sido un seguidor madridista y, por ello, se vio obligado a borrar una fotografía con la camiseta blanca cuando fichó por el Barcelona. El siguiente capítulo del culebrón llegará en unos meses.