Los cedidos del Real Madrid: la situación y los planes de futuro de los 7

La temporada ha superado prácticamente su primera mitad. Con la entrada a 2021, llega la hora de poder analizar cómo han ido los primeros meses del curso y, en caso del Real Madrid, echar un vistazo al rendimiento de los cedidos. La crisis ha reducido la nómina de jugadores a préstamos (siete en total), pero el objetivo es que alguno de ellos pueda volver en verano para quedarse o seguir creciendo fuera.

La situación de los cedidos es desigual. Con algunos, el Madrid puede sentirse optimista y con la sensación de haber acertado con la cesión, pero los hay que no han encontrado su sitio o el préstamo no está siendo lo que se esperaba. A falta de media temporada, ya se puede empezar a dibujar el futuro de alguno analizando su situación actual.

Ceballos

En su segundo año en el Arsenal, Dani Ceballos está teniendo la continuidad que necesita a sus 24 años. Es cierto que la temporada de los gunners (11º en la Premier) no está siendo buena y tampoco el propio Ceballos ha brillado en exceso, pero tener a Mikel Arteta en el banquillo le está enseñando al utrerano un fútbol más posicional y de equipo para añadir a su repertorio, más centrado siempre en la libertad de movimientos.

Lleva más de 1.300 minutos repartidos en 23 apariciones con el Arsenal. Está claro que en el Madrid no hubiera tenido esas oportunidades este año, aunque Ceballos no se olvida de su sueño de triunfar algún día de blanco. Su vuelta en verano dependerá de las salidas (Isco) y que Zidane no prefiera acudir al mercado (Camavinga).

Ibrahimovic y Brahim celebran un gol Reuters

Brahim

La otra gran noticia de los cedidos del Real Madrid es Brahim Díaz. Apenas pudo demostrar su talento de blanco y lo está haciendo ahora en un Milan que lidera la Serie A. Ha jugado en 19 partidos (876 minutos) saliendo en la mayoría desde el banquillo, pero suma cuatro goles y una asistencia. Las puertas del Madrid estarán abiertas, sobre todo, si Lucas Vázquez no acaba renovando y se marcha.

B. Mayoral

Mayoral estuvo a punto de quedarse en el Madrid como segundo delantero, pero salió él y no Jovic. En la Roma ha encontrado su fuente de minutos en un club de nivel europeo, aunque de momento sigue haciéndolo desde la segunda línea. Suma cuatro goles y tres asistencias en 657 minutos jugados, que no está nada mal. La Roma tiene una opción de compra de 15 millones a final de temporada, si no volverá a Madrid para volver a intentar hacerse un hueco.

Vallejo

Vallejo es el segundo de los cedidos del Madrid que más minutos ha jugado esta temporada: 1.247 (16 partidos). Haber renovado su cesión con el Granada es lo mejor que le ha pasado para, así, tener continuidad en Primera. Acostumbra a ser titular en el equipo de Diego Martínez, que se mantiene cerca de los puestos europeos en Liga y sigue con vida en Europa League.

Respecto a su futuro, de volver al Madrid y quedarse sería en un rol secundario (saliendo Nacho y hasta Militao) por lo que todo apunta a una venta definitiva el próximo verano.

Takefusa Kubo

Kubo

Entrando en los que no han tenido suerte en la primera mitad de la temporada, está Take Kubo. El japonés empezaba el curso siendo uno de los jugadores a seguir en La Liga. Su cesión al Villarreal, por petición expresa de Unai Emery, prometía. Sin embargo, el técnico vasco solo le dio paso en el once en Europa League y poco a poco le fue dejando sin minutos. En los próximos días se debería anunciar su salida del Submarino Amarillo y su cesión al Getafe, donde acabará la temporada. Luego se verá si se puede quedar en el Madrid (si Vinicius obtiene la nacionalidad) o vuelve a ser cedido.

Reinier

Reinier se ha tenido que conformar con jugar apenas 136 minutos en sus primeros meses en el Borussia Dortmund, donde a priori estará cedido dos temporadas completas. El Madrid no está contento con la gestión que se está haciendo en el Dortmund con su jugador, aunque la llegada de Edin Terzic al banquillo puede darle alguna oportunidad. De lo que siga en los próximos meses dependerá su continuidad en el club germano.

Bale

Por último, el 'caso Bale'. El Real Madrid puede llegar a tener un problema con el futbolista galés, que en verano salió cedido al Tottenham. En los Spurs ha jugado 11 partidos (598 minutos) y marcado tres goles, pero han vuelto a aparecer los fantasmas de las lesiones y ya se pone en entredicho su rendimiento. En este punto, parece complicado que el Tottenham le compre y eso significaría que debería volver al Real Madrid. Su agente, Barnett, ya dijo que no le ve jugando de nuevo de blanco.