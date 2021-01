Qué le ha pedido el Real Madrid a los Reyes Magos: de los fichajes al deseo de la Champions

La noche de más ilusión del año no se ve arruinada ni por el coronavirus. Los Reyes Magos han llegado a todas las casas en este 2021, pero no solo para los más jóvenes, también para los equipos de fútbol. El Real Madrid también ha elaborado su particular lista de deseos para que estos personajes que llegaron la noche del 5 de enero desde Oriente al Santiago Bernabéu y que esta mañana se han encontrado debajo del árbol de Navidad.

Después de un 2020 en el que los blancos levantaron una nueva Liga, pero se llevaron otra decepción en Champions, los blancos se plantan en este 2021 con hambre de títulos y varios objetivos deportivos que lograr. También hay algunas cuestiones económicas que resolver, sobre todo con este ambiente de crisis que sigue en el ambiente por culpa de las consecuencias que ha tenido el paso de la pandemia de Covid-19 en el mundo del fútbol.

Mientras, el equipo sigue poniendo encima de la mesa su valía. Lucha con el Atlético de Madrid por La Liga, tiene un rival en Champions que invita al optimismo para pasar de ronda y en una semana afrontará el primer título del año, la Supercopa de España, que pretenden volver a levantar. Además de estas cuestiones, la entidad ha elaborado una lista de cinco cuestiones que quieren que los Reyes Magos faciliten para que el 2021 sea el mejor posible.

El regreso del público

Es el mayor de los deseos de todos los clubes. La vuelta a la normalidad volverá también a regularizar las cuentas, además de reencontrarse con los aficionados. El fútbol es lo que es por todos los que ocupan las gradas jornada tras jornada y también desde el Real Madrid ponen en alta estima esta vuelta. Además, el Santiago Bernabéu se sigue preparando para que los madridistas puedan volver sin alterar la gran reforma que está viviendo.

El cambio del Santiago Bernabéu en 2020

Un Hazard sano

El belga llegó en el verano de 2019 y, desde ese instante, ha vivido un cúmulo de infortunios en forma de lesiones que no le ha permitido ser el líder de este equipo. El extremo quería acabar con esta mala racha al comienzo de la 2020/2021, pero también se ha visto afectado por problemas físicos constantemente. Ahora, confía en que esta circunstancia no vuelva a aparecer y que pueda ayudar al equipo a seguir dando pasos adelante. Eden Hazard espera mucho de este 2021.

Vini y Rodrygo, a escena

Llegaron con apenas 18 años a Valdebebas y, desde entonces, no han parado de crecer. El primero ya vive su tercera temporada en el Real Madrid, por lo que su peso en el equipo debería tener en este 2021 un cambio de repercusión. Si ya en algunos momentos de la temporada ha sido de los mejores de la plantilla, en este nuevo año debe llegar su confirmación total.

Mientras, el ex del Santos sigue dando pasos hacia adelante y este año incluso ha sido titular de forma regular. Su deseo sobre todo va por volver de su lesión de la mejor forma. Rodrygo y Vinicius han conseguido ilusionar al madridismo durante sus primeros pasos. Ahora tienen que poner una nueva piedra en su legado con el club merengue.

Champions sin bloqueo

Ajax, Manchester City... y ya. Ahí pretende dejar la plantilla esta mala racha en la máxima competición continental. Los blancos llevan sin pasar de octavos dos temporadas de forma consecutiva, después de reinar en la competición prácticamente cinco años consecutivos. El Atalanta aparece en el horizonte del Real Madrid a partir de febrero, después de conseguir un primer puesto de su grupo muy peleado.

Kylian Mbappé, durante un partido con el PSG REUTERS

La lista de fichajes

2021 será un año clave a la hora de saber si se puede conseguir el gran deseo del madridismo y de la dirección deportiva. Kylian Mbappé es la joya que desea la entidad desde hace tiempo. Todo dependerá de su decisión a la hora de renovar o no con el PSG. Erling Haaland apareció en 2020 como otra opción, pero todo apunta a que habrá que esperar a 2022 para poder hacer real su contratación.

Además, este año también saldrán nombres como los de Eduardo Camavinga, David Alaba y Pau Torres, contrataciones que dependerán de las renovaciones pendientes (Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez) y de posibles salidas.

[Más información: Sergio Ramos no acepta la oferta del Real Madrid y se pone en el mercado]