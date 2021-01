Sergio Ramos no tiene ninguna oferta del PSG

Sergio Ramos no ha recibido ninguna propuesta del PSG para fichar de cara a la próxima temporada. Según ha contado Manolo Lama en El Partidazo de COPE, el central merengue le ha trasladado que no tiene ninguna oferta del club parisino. Además, Ramos también ha asegurado que no cobra 15 millones de euros.

El capitán del Real Madrid, según esta información, rechaza tajantemente haber recibido alguna oferta del PSG. El club parisino ha sido uno de los que se ha vinculado al central, pero Sergio Ramos es tajante: no existe esa oferta. Sin embargo, tal y como publicó EL BERNABÉU, el Real Madrid asegura que sí.

La idea del central del Real Madrid es la de continuar en el conjunto blanco el próximo año, ha apuntado el periodista. Es por ello que, según lo contado por Manolo Lama, Sergio Ramos no piensa escuchar ofertas de ningún otro equipo hasta que no se revuelve la situación.

Por respeto al club, al vestuario y a los aficionados, el veterano zaguero no quiere analizar las propuestas que le puedan llegar en el mercado de fichajes. En las últimas fechas incluso se ha situado al City tras su pista.

La propuesta del Madrid

El conjunto merengue, tal y como publicó EL BERNABÉU, envió una oferta de 12 millones de euros netos por una temporada más. Fue la propuesta que se trasladó al central blanco para lograr el objetivo de la renovación. En el club capitalino quieren que siga y, a pesar del malestar que generó el mensaje del agente de Sergio Ramos, la línea del Real Madrid sigue siendo la misma: mantener, como mínimo, un año más a su zaguero.

Además, el club blanco también aceptaba la posibilidad de que la ampliación de contrato fuera para las próximas dos temporadas. En este caso, el salario de Sergio Ramos sí que tendría que variar con respecto a la actual temporada. El camero debería asumir una reducción salarial cercana al 10% para evitar así las complicaciones económicas generadas por la Covid-19.

A falta de un nuevo movimiento del jugador, como viene publicando EL BERNABÉU, las sensaciones del Real Madrid con Sergio Ramos no son malas. Florentino Pérez y el jugador mantienen una relación estrecha y así se ha podido observar en diferentes ocasiones de las últimas semanas. En el club confían a día de hoy en que Sergio Ramos, su capitán, acabe renovando con la entidad merengue para la próxima campaña.

