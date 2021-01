Alaba elige al Real Madrid: la respuesta que ha recibido el Liverpool al preguntar por él

David Alaba es uno de los grandes protagonistas de la actualidad relacionada con el mercado de fichajes. El central austriaco ya decidió que su etapa en el Bayern Múnich teminaría en verano y ahora busca nuevo equipo, aunque por pretendientes no será. The Guardian añade a otro equipo más a la salvaje puja por el futbolista que, sin embargo, parece tener clara su prioridad: el Real Madrid.

Alaba se despedirá del Bayern tras 12 años en sus filas. En verano quedará libre y el Real Madrid ha llamado a su puerta entre tanto se decide el futuro de Sergio Ramos, quien todavía no ha aceptado la propuesta de renovación del club blanco. De no hacerlo, quedaría libre como Alaba aunque sus futuros no parecen estar entrelazados directamente.

La oferta que el Madrid le habría puesto a Alaba sobre la mesa sería de larga duración, en torno a cuatro y cinco años, y un salario de alrededor 10 millones de euros netos, menos de lo que el Bayern le ofreció para renovar. El Madrid espera que el deseo del futbolista prevalezca ante otras ofertas más atractivas en lo económico que puedan aparecer y quiere atar su fichaje cuanto antes.

Alaba durante un entrenamiento del Bayern Reuters

Interés del Liverpool

El Liverpool, campeón de la última Premier League y líder de la actual edición, es uno de los clubes que más fuerte podría pujar por Alaba. The Guardian desvela que desde el club red ya han contactado con los representantes del jugador, pero se han encontrado con una barrera dificilmente superable: Alaba sueña desde hace mucho tiempo con jugar en el Real Madrid.

La carrera por el fichaje de Alaba la lidera el Madrid. La entidad merengue tratará de cerrar su fichaje en los próximos días, pero si las negociaciones se alargan otros equipos, como el Liverpool, podrán entrar en escena. Lo que parece claro es que Alaba no saldrá de Múnich hasta verano, es decir, no habrá en enero un traspaso y se despedirá a final de temporada de un equipo al que llegó en 2008 y donde lo ha ganado todo, incluidas dos Champions League.

Alaba es uno de los futbolistas más codiciados del mercado en estos momentos. Además del Real Madrid y el Liverpool, hay otros clubes como Juventus, Chelsea o el PSG a los que se les ha metido en la puja. El motivo no es otro que la posibilidad de fichar a coste cero a un futbolista más que contrastado y cuyo valor de mercado es de 65 millones.

