René Higuita: "Visitaría a Pablo Escobar en la cárcel hoy, mañana y siempre"

René Higuita, exfutbolista del Atlético Nacional y jugador icónico donde los haya, se sinceró en una entrevista con la revista colombiana BOCAS, hablando sobre su más que polémico pasado, el narcotráfico y cómo influyó en su posterior carrera.

Ahora, a sus 53 años, el que fuera símbolo del fútbol colombiano en la década de los 90, conocido por su famoso 'Escorpión' habló sobre su amistad con Pablo Escobar, narcotraficante más que conocido en el país sudamericano.

"Yo fui poco amigo -de Pablo Escobar-, pero con ese 'poco amigo', todos quisieran tenerme a mí de amigo. Visitará a Pablo Escobar en la cárcel hoy, mañana y siempre", confesó Higuita a la revista colombiana.

Higuita haciendo el famoso 'escorpión' EFE

El portero habló sobre su infancia, sobre cómo fue crecer en una Colombia rodeada de inestabilidad política y narcotráfico: "Yo conocí muchos amigos y muchos han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso".

Esta amistad con Escobar le costó un más que posible fin de su carrera. En junio de 1993, el portero era arrestado por haber sido mediador en la liberación de un familiar de un socio de Escobar. "Era el desespero para dar con Pablo, porque habían hecho una cantidad de cosas y nada", comentó Higuita.

"Ahí me empezaron a decir: Usted me entrega a Pablo Escobar y no tiene delito. Usted es una persona conocida, querida, y lo que usted hizo le da para siete años", concluyó el exportero colombiano.

