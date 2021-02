Víctor Font y las promesas con los fichajes: "El Barça se está 'Florentinizando'"

Víctor Font, quien parecía que tenía intención de mantener un perfil sosegado y comedido en la carrera electoral por ser el nuevo presidente del Barça, parece estar mudando su piel y mostrando su verdadera cara, esa que no difiere tanto de la Joan Laporta, un candidato que asume y defiende su papel de personaje popular y mediático.

Esta nueva versión del candidato del proyecto denominado 'Sí al Futur' contrasta con lo visto anteriormente, pero es que la situación económica del Barça le ha llevado a mostrar su cara más amarga y su versión más crítica contra sus oponentes en la campaña e incluso contra su gran rival deportivo, el Real Madrid, club que goza de una confortable salud económica y que capea como ninguno el temporal de la crisis provocada por la pandemia.

A Víctor Font le llevan los demonios cuando se relacionan nombres como los de Mbappé o Haaland con el futuro del Barça o cuando otros candidatos no rechazan de forma tajante la posibilidad de hacer grandes fichajes el próximo verano, algo habitual en tiempos de camapaña. Sin embargo, Font asegura que esta es una forma de engañar al socio y de venderle humo.

Erling Haaland celebra uno de sus goles al Sevilla en la Champions League Reuters

"Veo muchas percepciones falsas entre las otras candidaturas, rumores de fichajes de grandes estrellas. Es irresponsable. Si no tenemos un millón y medio para fichar a Eric García, hablar de grandes fichajes es simplemente humo. Hay que tratar al socio como adulto. Este verano no podemos hacer fichajes. Tendremos entre 150 a 200 millones de deuda y a los bancos les hemos de pedir que aplacen nuestra deuda".

El tropiezo de Font

"A mí me encanta Haaland, pero hablo como socio. Me haría mucha ilusión y sé que nuestra estructura deportiva considera fundamental fichar a un delantero centro tras la marcha de Luis Suárez. Lo que noto también es que el Barça se está 'Florentinizando'". Ni corto ni perezoso, Víctor Font ha utilizado la figura del presidente del Real Madrid para definir lagestión que se está llevando a cabo en el Barça, un club con más de 1.000 millones de deuda. Ver para creer.

Además, por si esto fuera poco, Víctor Font completa su argumentación con el descubrimiento de una nueva figura del fútbol mundial que para el candidato debe ser todavía una joven promesa desconocida: "Reforzar la plantilla con Haaland o Mbappé es lo fácil. Lo difícil es buscar un equipo ilusionante en base de jugadores no tan reconocidos, como Pedri o Koundé. Este es el trabajo que hay que hacer. Gente que se convierta en estrellas en el Barça". Koundé, el central por el que el Sevilla pide 90 millones y que tiene a clubes como el Manchester City detrás, el desconocido con el que sueña Font.

Celebración de Jules Koundé junto a los jugadores del Sevilla Reuters

Las elecciones del Barça

Entrando en materia de elecciones, Font ha criticado que Joan Laporta no quiera participar en debate electorales: "Habría que preguntarle a Laporta por qué no quiere ir a los debates. Es inadmisible que el único debate que organiza el club que tú quieres gobernar no te presentes y además sin dar ninguna explicación. Está faltando al respeto a todos los socios, es inadmisible".

"Hay una voluntad clara para hacer creer a la gente que ya las tiene ganadas y que no vayan a votar. Las elecciones no se ganan sólo con lonas y carisma. Necesitamos un proyecto. 22.811 socios votarán por ideas genéricas, sin poder contrastar proyectos. ¿Qué experiencia hay para resolver una situación grave entre los miembros de la junta? Todo esto lo hemos de explicar. Laporta es el pasado y nosotros somos el futuro".

Joan Laporta y Sandro Rosell EFE

Font aprovecha también para dar su consejo de voto al socio: "No podemos votar por percepción, que es casi a votar a ciegas. No podemos votar por la percepción del sextete de hace doce años. Ya en el 2015 se votó por la percepción del triplete del 2015 y así nos ha ido. Estamos ante las elecciones más importantes del club. En los próximos cien días nos lo jugamos todo. Por eso pido la movilización absoluta de todos los socios, sabiendo que los 3.000 socios que están fuera de España no podrán hacerlo y se encuentran desamparados".

Por último, Font aseguró que confía en tener un proyecto sólido con Messi al frente: "El resultado ante el PSG fue un golpe muy duro. Fue un baño de realidad. Messi ya advirtió que sin un proyecto sólido no saldremos del pozo. Ronald Koeman lo está haciendo bien, pero no hay detrás un proyecto sólido. Nuestro plan es tener a Messi para la próxima temporada. Contamos con Messi. Convencidos que seguirá, aunque si al final no es así, tenemos alternativas".

