El zasca de Piqué a Font: "No utilicéis mi imagen para vuestro beneficio"

No le ha sentado nada bien a Gerard Piqué que un candidato a la presidencia del Barça haya utilizado un mensaje que lanzó en su entrevista con Ibai Llanos para publicitarlo en sus redes sociales. Víctor Font ha compartido un extracto en el que el jugador culé confiaba en que todos los socios puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del club. El defensa ha respondido a la publicación pidiendo que no se utilice su imagen para la campaña del aspirante.

"Víctor, con el debido respeto, estas palabras no tienen nada que ver con lo que intentas transmitir en este tuit. Ruego que lo quiten y que no usen mi imagen para su beneficio. Gracias", escribía el jugador respondiendo a una publicación que versaba tal que así: "Piqué con Ibai Llanos: Espero que el socio, dentro de las limitaciones, vote. A mirar al futuro, mirar al pasado solo es para aprender de los errores. Nada más. Así que a seguir".

El candidato a la presidencia azulgrana ha contestado inmediatamente al que puede ser uno de sus jugadores si consigue la victoria en el mes de abril. "Gerard, usamos tu reflejo porque va en nuestra línea de pensamiento. Bajo ninguna circunstancia queríamos crear ningún problema para usted. Lo eliminamos. Esperamos volver a verte pronto en el campo. Un abrazo", sentenció un Víctor Font que rectificó rápidamente ante la petición de Piqué.

Víctor, amb tot el respecte, aquestes paraules no tenen res a veure amb el que intenteu transmetre en aquest tweet. Prego que l’elimineu i que no utilitzeu la meva imatge pel vostre benefici. Gràcies. — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 5, 2021

Gerard, hem fet servir aquesta reflexió teva perquè va en la nostra linea de pensament. En cap cas volíem crear-te cap problema. Ho eliminem. Esperem tornar-te a veure ben aviat al camp. Una abraçada — Víctor Font (@victor_font) February 5, 2021

Piqué ya dejó una fuerte crítica hacia la dirección de Bartomeu demostrando que no le tiembla el pulso cuando no está de acuerdo con algún presidente. "Le decíamos: Presi, ven a la ciudad deportiva. Y no aparecía. Cuando esquivas los malos momentos, todo se complica, surgen más problemas y las cosas acaban yendo a peor. Tienes que tomar decisiones para que el club vaya a buen puerto. Hubo momentos en que se necesitaba liderazgo, dar la cara. Cuando hay problemas hay que saber resolverlos", expuso el jugador.

Las elecciones

Ayer sí que le echó un capote a Font y al resto de candidatos. Considera que los tres son personas “competentes” y animó al socio a ir a votar pese a ser consciente del mal momento en que llegan los comicios por culpa de la pandemia: "Seguro que quien salga lo hará bien". Eso sí, también alabó a Florentino Pérez por su gestión con las renovaciones de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. "Demuestra que el presidente debe ser el líder y el que manda. Te pueden gustar o no las decisiones, pero es una persona que tiene un don de mando", argumentó Piqué.

