Xavi, sobre Catar: "La gente que tenga prejuicios con la cultura árabe va a ver que son normales"

Xavi Hernández se ha convertido en el embajador más mediático posible para el Mundial de Catar. El exjugador del Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd, en una entrevista para la FIFA, ha defendido una vez más la organización del país árabe de la próxima gran cita de selecciones. Para el que fuera internacional con España, que el evento se desarrolle en el país donde actualmente vive permitirá a más de uno a olvidar sus prejuicios.

El catalán, en el programa Living Football, ha dejado claro que "Catar está perfectamente preparado para albergar cualquier evento grande". De hecho, Xavi cree que tanto el Mundial como el reciente Mundial de Clubes son las muestras perfectas del potencial del país. Los avances en los últimos años, según Xavi, han sido notables y durante el evento deportivo de año que viene se podrá comprobar.

"Desde que vine en 2015, la ciudad, el país ha cambiado en infraestructuras, hoteles, restaurantes... La gente va a disfrutar muchísimo de lo que es este país". Es más, Xavi ha asegurado que "la gente que tenga un prejuicio malo hacia la cultura árabe o hacia esta religión va a ver que son muy normales, gente hospitalaria y generosa, muy normal, muy familiar".

Xavi Hernández, con un título cosechado con el Al Sadd Twitter (@alsaddSC)

Por ello, al exjugador no le pasa por la cabeza otra cosa que no sea "un Mundial histórico" organizado por el país árabe. "No tengo ninguna duda. La gente que viene al país se sorprende de lo que es Catar. Se están abriendo al mundo, lo están haciendo muy bien y están preparados", ha sentenciado durante dicha entrevista.

Futuro en el Barça

El catalán también ha mostrado su predisposición a hacerse con el banquillo del FC Barcelona en un futuro cercano. Sin embargo, Xavi ha subrayado que respeta la posición que vive el club actualmente y que, por ello, debe dejar trabajar a un Ronald Koeman cuya continuidad no está asegurada.

"Ahora estoy muy bien. Estoy en el mejor club de Catar y a partir de ahí vamos a ver que depara el futuro. Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona". Xavi ha indicado que respeta "mucho a Koeman, que es el actual entrenador", pero no por ello "va a esconder" que le "gustaría entrenar al Barcelona". "Lo he dicho muchas veces. Siempre respetando al entrenador que hay ahora y al club que está en plena competición", ha recalcado.

"Soy del Barcelona desde que tengo conciencia y le deseo lo mejor al club. Ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito. Pero, sin ninguna duda, es una ilusión entrenar al Barcelona". Xavi, sin ir más lejos, aparece en proyectos como el de Víctor Font, uno de los tres candidatos a hacerse con la presidencia.

El excentrocampista ha sido escogido por el candidato como General Manager de la entidad. Sin embargo, Xavi no tiene las puertas cerradas con el resto de aspirantes a la presidencia y hay una enorme incógnita con respecto a qué decisión y qué puesto tendría que asumir el catalán. Él, hasta que se conozca su futuro, continúa trabajando en y para Catar.

