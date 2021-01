El dardo de Laporta al Real Madrid: "Conmigo como presidente, no ganaron ni una Champions"

Joan Laporta continúa hablando, a la espera de que la Junta Gestora confirme el día en el que se celebran las elecciones a la presidencia. En la cumbre que tuvo lugar entre Tusquets y los candidatos en las oficinas del club, se llegó a un acuerdo para que la fecha fuese la del 7 de marzo. Pero todavía deben confirmarse oficialmente.

Mientras esto ocurre, el candidato, que consiguió más apoyos que ningún otro, sigue haciendo campaña, esta vez con la entrevista concedida a Desmarcats, de La2 y RNE4. Laporta ha utilizado la misma para lanzar algunos mensajes contundentes a dos de los grandes rivales del Barcelona en Europa.

El primero fue para el Real Madrid. Joan Laporta ha recordado que con él como presidente, los blancos no lograron levantar ni una sola 'Orejona'. "El Real Madrid, siendo yo presidente, no ganó ni una Champions, así que si salgo elegido espero revertir otra vez la situación", ha apuntado el abogado.

Joan Laporta supervisa como un socio del Barça le da su firma para las elecciones a la presidencia. Foto: Twitter (@estimemelbarça)

Laporta también se ha referido al PSG en referencia al interés del PSG en el fichaje de Messi. De hecho, el propio Leonardo ha hablado abiertamente sobre las opciones para hacerse con los servicios del delantero argentino el pasado verano, quien ya quiso salir del club azulgrana hace tan solo unos meses.

"He leído que el PSG presenta pérdidas y ya hablaremos si pueden hacerse cargo de según que fichajes. Yo pediría que si nosotros tenemos que ser respetuosos con según que acciones, nosotros también le pediríamos al PSG que sean respetuosos con el Barça y no nos intenten desestabilizar", ha señalado el candidato a la presidencia.

La cara de Leo Messi tras el gol de Villalibre en la final de la Supercopa de España Reuters

La respuesta de Laporta viene de las declaraciones de Leonardo a France Football: "Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG". "Por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si... Cuatro meses en el fútbol son una eternidad, especialmente en estos tiempos", dijo el director deportivo.

Elecciones al Barça

En relación con las elecciones del Barcelona, Laporta no ha querido darse como el claro ganador, a pesar de los pronósticos que le colocan como el gran favorito: "Nosotros vamos con moral ganadora, porque estamos trabajando para intentar ganar, pero ni me siente favorito, ni ganador. Sería una falta de respeto".

Además, ha opìnado sobre que Víctor Font haya desvelado que tanto Xavi Hernández como Jordi Cruyff -algo que los propios aludidos se encargaron de desmentir- formarán parte de su proyecto si es él el que sale elegido como presidente: "Se los ha apropiado una candidatura, pero ellos también lo han desmentido. A ellos no les reprocho nada, tengo buena relación con los dos, pero no los llevo en mi candidatura".

