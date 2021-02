Kroos manda un mensaje de confianza y respalda a Zidane ante las críticas

Toni Kroos se ha metido al madridismo en el bolsillo tanto por su rendimiento fuera del campo como por su sentimiento fuera de él. El metrónomo que marca los tiempos de este Real Madrid está realizando una temporada excelsa. Junto a Luka Modric es uno de los jugadores más fiables de la plantilla y vuelve a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Seguramente, con el croata, el mejor.

Sin embargo, como todos o casi todos los futbolistas, Kroos no es ajeno a las críticas, ni a título personal ni a nivel colectivo. Además, es consciente de que en el Real Madrid la exigencia es máxima tanto por deseo de la propia afición como por la presión que llega desde fuera del club.

Kroos ya sabe que cuando las cosas no salen bien, el punto de mira de todas las críticas se pone sobre su entrenador, Zinedine Zidane. Por ello, asegura no estar preocupado cuando de vez en cuando sale una crítica hacia él, ya que lo viven como algo normal que sucede cuando al equipo no le salen bien las cosas.

Zinedine Zidane, desde la banda observando el partido Reuters

Por ello, Kroos ha querido salir en defensa de su técnico en el pódcast Einfach mal Luppen que lleva junto a su hermano transmitiendo una naturalidad total con una situación que para otros es dramática, la de las derrotas y los ataques. Kroos sabe que cuando vienen mal dadas, nadie se acuerda de 'Zizou': "Hemos tenido la discusión sobre el entrenador tres o cuatro veces y volverá a surgir la próxima vez que perdamos. No tengo que preocuparme por eso".

Esa falta de preocupación muestra una total confianza en Zidane y un desinterés absoluto en esas críticas que solo buscas desestabilizar al equipo y entorpecer el buen rumbo que los blancos han llevado durante los últimos años en los que fueron los dominadores de Europa, estatus que deben recuperar.

Presente y futuro

Además, Kroos también se centra en el presente y en el futuro más inmediato, en los retos que tienen por delante y en los puntos que deben obtener para seguir enderezando el rumbo del equipo para intentar pelear por los títulos que aún quedan en juego, en especial la Champions. Sin embargo, en la plantilla del Real Madrid no dan por perdida la liga y quieren seguir ganando para pelear por ella.

Luka Modric y Toni Kroos, durante un entrenamiento del Real Madrid

"Estos nueve puntos también son obligatorios en mi opinión. Uno no debe olvidar el objetivo que tiene. Hay tres partidos que tenemos que ganar y que no hemos ganado lo suficiente esta temporada. Sabes lo rápido que puedes volver a la discusión tras un resultado negativo. Jugamos un buen partido contra el Valencia en términos de fútbol y espero que podamos llevarlo con nosotros en las próximas semanas. Ese es el factor decisivo".

Por último, Kroos ha contado cómo vive un futbolista de élite la situación que atraviesa el mundo en general y cómo les afecta la pandemia a ellos en su día a día para llevar a cabo su profesión y sus viajes: "Te examinan cuatro o cinco veces por semana. Estás viviendo en una burbuja. Cuando se viaja, se tiene mucho cuidado". Asegura además que, en su opinión, la próxima Europa tendrá grandes cambios: "Alguna solución se encontrará, pero mi sentimiento al menos me dice que no se llevará a cabo en doce países".

