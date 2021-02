Theo Hernández: "Lo mejor para mí y para Achraf era salir del Real Madrid"

El Milan, que dejó en el banquillo a titulares indiscutibles como el sueco Zlatan Ibrahimovic, deberá esperar a la vuelta para sellar su pase, tras dejarse escapar la victoria (2-2) en el campo del Estrella Roja en el tiempo de prolongación.

Un gol en el minuto 93 del delantero Milan Pavkov igualó definitivamente un choque, en el que el Milan llegó a ponerse hasta en dos ocasiones por delante en el marcador, gracias a los tantos de Radovan Pankov en propia meta y el francés Theo Hernández desde el punto de penalti.

Theo fue protagonista en el terreno de juego, mientras que en el Milan sigue creciendo a un ritmo acelerado. Sobre eso, su salida del Real Madrid y el duelo que tendrá con Achraf Hakimi en el derbi de Lombardía ha hablado en DAZN.

"Tanto Achraf como yo jugábamos poco en el Madrid y lo mejor para nosotros era irnos, porque si estás ahí y no juegas no estás feliz y no tienes las oportunidades que quisieras. Hicimos lo mejor que pudimos y ahora estamos aquí en Milán", dijo sobre el defensa marroquí, quien ha tenido una evolución similar a la suya.

Achraf Hakimi, en un partido del Inter de Milán Reuters

También habló de una hipotética llamada de la selección francesa: "Lo que tengo que hacer es trabajar cada día y esperar la convocatoria. No me siento español, soy francés. Es verdad que viví en España cuando era pequeño, pero eso no significa nada. Nací en Francia, mi familia está en Francia y yo soy francés", comentó.

Debi de Milán

Sobre el derbi entre Inter y Milan volvió a alabar a Achraf: "Achraf es un jugador increíble, tiene mucho talento, velocidad, calidad, más o menos nos parecemos. Lo conozco personalmente y hemos pasado mucho tiempo juntos, es un buen tipo y un gran amigo. ¿Qué le diré en el derbi? No le diré nada, en el campo somos enemigos, pero fuera de él somos buenos amigos", señaló.

