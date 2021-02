El Barça se inmola ante el Cádiz y se cae de la pelea por La Liga

No estaba siendo todo lo convincente que necesitaba la afición culé y terminó perdiendo dos puntos vitales en la pelea por La Liga. El tropiezo del Atlético de Madrid obligaba al Barça a ganar este mediodía en el Camp Nou al Cádiz y no lo hizo. Tuvo el encuentro en sus manos, pero Lenglet cometió un penalti infantil a tres minutos del final que condenó a los culés. Messi adelantó también desde los 11 metros, tuvo otra clara que envió a las nubes y los fantasmas de la Champions no abandonan el coliseo azulgrana. [FC Barcelona 1-1 Cádiz CF: Narración y estadísticas]

Tenía que despejar dudas el equipo azulgrana y, desde el inicio del partido, la cara mejoró. Quizá más por demérito del rival que por mérito suyo, vivieron toda la primera mitad en el terreno de juego rival. La recuperación pasaba por golear y demostrar que este equipo puede luchar por una Liga que el Atlético se ha empeñado en dejar abierta. Con la Copa y la Champions muy complicadas, es la apuesta principal. Eso sí, el choque tuvo un paralelismo con el vivido entre semana ante el PSG.

Messi se convertía en el jugador con más partidos en la historia de La Liga con el Barça y quiso celebrarlo. 'La pulga' no desaprovechó la cita con el punto de penalti que le concedió Pedri. El canario se anticipó a los dos jugadores del Cádiz para tocar el balón y provocar que estos le tocaran a él. No hubo dudas, balón a los once metros y, con toda la tranquilidad del mundo, el argentino lo mandó a la jaula. Ya son 16 goles de un Leo que sigue empeñado en hacer que este equipo. Antes también dejó una bonita palomita de Ledesma a un disparo suyo.

Los pocos acercamientos que hacía el Cádiz al área rival no perturbaban a Ter Stegen. Una ocasión que se paseó por encima de todos los jugadores que estaban en la zona del portero alemán, pero Rubén Sobrino no precisó el remate sobre la portería, fue la más peligrosa. De hecho, la timidez del equipo andaluz no molestaba a un Barça que solo hacía que crecer. De Jong, en dos ocasiones, pudo poner más ventaja en el marcador pero el VAR intervino para anular sus tantos por fuera de juego. No había dudas, a pesar de que el segundo sí fue más justo.

No es suficiente

Mejoró su imagen un Cádiz que salió atrevido a la segunda mitad. Rondaba más el área que antes, pero tampoco claramente. La sensación de que sobrevivían encima del alambre seguía persistente y por eso Cervera lo cambió todo. José Mari, Álex Fernández, 'Choco' Lozano e Iván Alejo entraron al campo con el objetivo de azuzar un árbol culé que no se había visto demasiado molestado. Mientras, en el otro área Dembélé se regateaba hasta a sí mismo y sus ocasiones quedarían en agua de borrajas.

El francés sería protagonista en la segunda parte siendo el principal hombre de peligro del Barça. Su desborde apareció en la banda derecha y todo apuntaba a que los culés iban a decantar la balanza de forma definitiva, pero no había manera. El partido llegaría a los últimos 10 minutos de choque con todo abierto y eso amenazaba los intereses del Barça. Koeman apostó por Trincao, Riqui Puig, Braithwaite, Pjanic y Mingueza para buscar el tanto que no terminaba de llegar.

Y entre tanto perdonar, llegó el golpe definitivo al partido y, quién sabe, si a las opciones de La Liga del Barça. Un discutido penalti sobre Rubén Sobrino de un Lenglet temerario al ir a por un balón aéreo con el pie no provocó dudas en Martínez Munuera. El VAR lo ratificó al existir contacto y Álex Fernández convertiría la pena máxima. El intento de reacción culé se tradujo en dos fueras de juego. El primer penalti a favor de los gaditanos les ha valido un punto en el Camp Nou.