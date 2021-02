Koeman estalla tras el pinchazo ante el Cádiz: "Esto no puede ser"

El FC Barcelona no pudo llevarse los tres puntos ante el Cádiz en una jornada de La Liga clave. El equipo azulgrana jugaba tras ver perder al Atlético de Madrid y con el triunfo del equipo de Zidane en Zorrilla. Ganar suponía meterse en la pelea por el título doméstico, pero un tanto en el tramo final alejó los tres puntos. Koeman, en rueda de prensa, criticó el partido de los suyos y el hecho de haberse dejado cinco puntos ante el mismo equipo.

El técnico holandés incidió en los dos resultados del Barça ante un equipo como el Cádiz, que pelea por evitar el descenso y que tampoco ha encadenado buenos resultados en los últimos tiempos. Koeman no quiso señalar a ningún jugador en concreto y evitó poner en aprietos a Lenglet por el penalti cometido.

La semana concluye de la peor manera para el equipo azulgrana. El varapalo de la Champions League ante el PSG, que concluyó con un 1-4 en el Camp Nou y una eliminatoria prácticamente sentenciada, acaba con un nuevo empate y complicaciones en sus aspiraciones de Liga.

Decepción

"Siempre, un partido así, cuando tienes el marcador con un solo gol de diferencia, hasta el final del partido pueden pasar cosas en nuestra contra. No hemos podido marcar el segundo para tener la tranquilidad. Son dos puntos que no podemos dejar escapar. Por eso estamos decepcionados".

Sin señalados

"No me gusta culpar a los jugadores individualmente, es cuestión del equipo. Hemos dominado, el contrario ha defendido con mucha gente atrás. En ataque no estuvimos a la altura, aunque sí hemos creado oportunidades para marcar el segundo. Son momentos en los que hay que defender diferente. Son cosas que siempre he dicho. Con un marcador tan corto, siempre hay un momento donde el contrario puede marcar".

Penalti

"He visto la imagen rápidamente. Creo que es muy dudoso de pitar, pero se puede pitar. Para un defensa siempre es importante donde estás, la situación de la jugada. No sé si tiene que arriesgar de ir a por el balón, pero tengo que analizar mejor la jugada".

Enfado

"No creo que sea imperdonable. Ha sido una oportundidad grande para acortar distancias. Para nosotros y para los demás. Hay que luchar mucho para ganar los partidos. Un partido que controlamos sin problema se nos escapan dos puntos. En los dos partidos contra ellos nos dejamos escapar cinco puntos. Esto no puede ser".

Decepción

"Claro que estoy decepcionado. Tenemos un partido en casa para recortar distancias a los de arriba. En un partido donde no nos hemos encontrado muchos problemas, es un partido que este equipo tiene que ganar y no lo hemos hecho".

Lo que representa el Barça

"Hemos entrado bien en el partido. Dejamos escapar dos puntos muy muy importantes para acortar distancias. Ser jugador de aquí, ser entrenador de aquí... Hay que coger nuestras responsabilidades y seguir para demostrar que podemos hacer algo".

Pelear por La Liga

"No más complicado que antes por la diferencia de puntos que existe en este momento. Ningún equipo es imbatible, ningún equipo va a ganar todos los partidos. Hay opciones todavía, pero dejamos escapar otra vez dos puntos importantes para poder hacer algo más".

