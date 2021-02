El Real Madrid enciende La Liga: gana al Valladolid y recorta al Atlético

Febrero en Valladolid es igual a frío y así se quedó el Real Madrid, helado, durante buena parte del partido liguero. Pero aparecieron Kroos y Casemiro, pasada la hora de partido, para uno poner un centro perfecto y el segundo rematar de cabeza y romper al fin la igualada. [Narración y estadísticas: Valladolid 0-1 Real Madrid]

El Real Madrid llegó a Zorrilla con importantes bajas, la última la del '9' Karim Benzema, y con una expedición repleta de canteranos. Pero Zidane no alineó a ninguno de ellos de inicio, sino que puso un once de inicio con Mariano como referente y con Lucas Vázquez en el lateral derecho. El que no estuvo entre los elegidos fue un Isco que fue el único jugador de campo del primer equipo en el banquillo en Zorrilla.

Los blancos se jugaban mucho en territorio pucelano. Y más después de saber que unas horas antes el Atlético había caído en el Wanda Metropolitano ante el Levante. Cinco puntos se han dejado los colchoneros esta semana por el camino y con ello una oportunidad de oro para el Real Madrid de recortar distancias en la clasificación de La Liga.

No desaprovechó la ocasión, aunque le costó al equipo blanco encontrar el camino de la victoria. Con estos tres puntos, los de Zidane se colocan a tres puntos del Atlético, aunque los de Simeone con un partido menos disputado. La Liga está muy viva y cada vez gana más importancia el derbi del próximo 7 de marzo.

Comenzó el partido con un susto para el Real Madrid. Courtois tuvo que emplearse a fondo para salvar a los suyos no una ni dos veces, sino en tres ocasiones en menos de dos minutos. El belga primero sacó un disparo de Orellana para después repeler un remate a bocajarro de Janko. Sin tiempo para reponerse, sacó una buena mano para mantener su portería a cero.

La respuesta del Real Madrid no tardó en llegar con un lanzamiento de Asensio que se fue por encima del larguero pasados los diez minutos de encuentro. Merengues y blanquivioletas se siguieron tanteando hasta que en el 22', Mariano consiguió batir a Masip, pero cuando el hispano-dominicano comenzó a celebrar su tanto, vio que el linier había levantado el banderín.

Gol anulado y 0-0 en el luminoso. El tanto fue bien anulado, ya que el delantero se encontraba en clara posición de fuera de juego. Misma situación que diez minutos después. Otra vez Mariano logró perforar la malla pucelana y, nuevamente, la diana fue anulada por fuera de juego del ariete. Este más justo, pero igualmente en posición ilegal.

Mariano se lamenta tras ver anulado su gol EFE

Con esos dos tantos anulados, el Real Madrid continuó tanteando al Valladolid. Toque y toque, con profundidad en momentos aislados, pero sin llegar a hacer daño verdadero en el área defendida por Masip. Así el partido fue llegando al descanso, con un equipo blanco sin tirar a portería en los primeros 45 minutos, algo que solo había ocurrido este curso ante Osasuna.

Ni Zidane ni Sergio González movieron ficha tras el paso por vestuarios, aunque algo en el partido sí cambió. Al menos al fin se vio el primer remate entre los tres palos de los blancos. Fue Lucas Vázquez el que se internó por banda derecha en el área y al no encontrar un pase fácil, decidió armar la pierna y probar suerte, pero su disparo salió demasiado flojo y Masip pudo atraparlo sin mayores problemas.

Casemiro resuelve

Antes de eso, Casemiro había vuelto a superar a la defensa del Valladolid a la salida de un córner, pero nuevamente su testarazo se marchó desviado. Y después de los avisos del Madrid, fue Orellana el que tuvo la más clara. Fallo garrafal de Ferland Mendy, quien para deshacerse del balón, más bien puso un centro preciso al área de Courtois para que Orellana rematase de primeras. El belga estuvo atento y volvió a salvar a los suyos en Zorrilla.

Dio el reloj la hora de partido y Sergio González decidió hacer el primer cambio, con carácter ofensivo. Los pucelanos habían estado haciendo daño al Real Madrid y vieron la ocasión de aprovecharse de las debilidades merengues. Mientras que en la banda comenzaron a calentar Isco, Arribas y Hugo Duro.

Casemiro celebra su gol al Real Valladolid REUTERS

Y llegaron los cambios, pero estos justo después de que Casemiro tuviese la tercera de cabeza. Y esta vez no falló el brasileño. Sacó una falta indirecta Kroos que con su guante puso el balón justo en la cabeza del mediocentro para que este pusiese el 0-1 al fin. Era el minuto 65 y el Real Madrid ya mandaba en Pucela.

Con el gol llegó un triple cambio que ya estaba preparado antes de este. Zidane cambió el tridente por completo. Asensio, Mariano y Vinicius dejaron su sitio a Arribas, Hugo Duro e Isco. Precisamente, Hugo Duro se convirtió con el cambio en el último canterano en debutar a las órdenes de Zidane.

El conjunto merengue volvió a dominar el partido con el resultado a favor. Con el control, el Real Madrid se sintió muy cómodo en Zorrilla, sin conceder ocasiones a los blanquivioletas, aunque tampoco creando ellos mismos sus opciones de gol para aumentar la renta. El partido llegó a su final con el 0-1 luciendo en el luminoso y con los merengues encendiendo aún más La Liga.