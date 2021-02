Zidane: "Tenemos que seguir a lo nuestro sin mirar a los demás"

El Real Madrid se llevó tres puntos muy importantes de Zorrilla. Los blancos se impusieron al Valladolid, en el partido de la jornada 24 de La Liga, gracias a un gol de Casemiro pasada la hora del encuentro tras un soberbio centro, a saque de una falta, de Kroos.

Con la victoria, el conjunto merengue se coloca a tan solo tres puntos de un Atlético de Madrid que pinchó horas antes frente al Levante en el Wanda Metropolitano. Precisamente, los rojiblancos ya habían perdido dos puntos tres días antes contra el mismo rival en un partido de los dos que tenían aplazados.

Zinedine Zidane ha hablado en rueda de prensa después del triunfo ante el Valladolid. El entrenador francés ha puesto de relieve que todos están "comprometidos" y que ahora lo más importante es seguir esta línea de victorias, también en la Champions League.

Seguir su propio camino

"Nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Es la cuarta victoria consecutiva, tenemos que seguir a lo nuestro sin mirar a los demás".

¿Cómo está Benzema?

"Entre mañana y pasado veremos cómo esta Karim. De todas formas, no vamos a arriesgar. Quedan muchos partidos. Si puede estar con nosotros, va a estar con nosotros, y si no puede estar, no vamos a arriesgar".

Tener continuidad

"Estamos bien, estamos teniendo continuidad con los resultados y estamos bien. Hoy lo hicimos otra vez. Todo el equipo defiende, lo hacemos muy bien, y al final sabemos que con el balón nosotros podemos hacer cosas. Ahora hay que descansar bien. Sabemos que hay partido el miércoles, de ida de Champions, y queremos seguir con lo que estamos haciendo".

Relevancia de Casemiro

"Sabemos el jugador que es y que puede marcar, tal y como lo hizo hoy con el gol. Sabemos cuál es su trabajo, cuál es el de todos. Pero lo que me alegro es por todo el equipo. Tenemos que seguir con estos resultados".

Zidane da órdenes a los jugadores del Real Madrid desde la banda del José Zorrilla REUTERS

¿Vuelve alguno de los lesionados?

"No lo sé. De momento la situación es esta. Nosotros vamos a recuperar jugadores, no sé si la semana que viene. Pero yo creo que sí que vamos a recuperar jugadores. De momento, hay muchas bajas y es lo que hay. Con lo que tenemos es con los que hay que seguir y creo que lo estamos haciendo. Estamos todos comprometidos con lo que hacemos".

Partido complicado en Zorrilla

"No hay partido fácil. El Valladolid también necesitaba los puntos. Al final fue un partido complicado, pero es que casi todos los partidos van a ser así, al límite. Vamos a tener partidos complicados de aquí a final de temporada. Pero por eso hoy podemos estar contentos con lo que hicimos, con nuestro resultado y, sobre todo, con mantener nuestra portería a cero".

