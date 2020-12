Rousaud y José María Minguella meten al Barça en la lucha por Haaland

Ha empezado el momento en el que los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona empiezan a abrir sus sobres de cromos y a enseñar sus cartas para convencer al socio de cara a ser elegidos para comandar el nuevo proyecto del Barça. Este miércoles 30 de diciembre le ha tocado a Emili Rousaud, miembro desmarcado de la última Junta Directiva, que ha puesto todo su esfuerzo en hacer valer el nombre de Erling Haaland como su gran promesa.

El precandidato ha presentado a José María Minguella, exagente de futbolistas, como su vicepresidente en el caso de que consiga el triunfo. Fichaje interesante el de Rousaud, ya que los contactos del hombre que también fue responsable de la llegada de Leo Messi o Diego Armando Maradona al Barcelona son más que importantes. Fue el encargado de dar el primer bombazo de la carrera electoral ya que ningún otro ha presentado ningún nombre.

El representante tiene un preacuerdo con Mino Raiola para traer al delantero del Borussia Dortmund al Barcelona en caso de que Rousaud alcance la presidencia del club azulgrana. "Raiola me dijo que nadie utilizará el nombre de mi jugador en unas elecciones. Y si ganamos, tendremos las condiciones del fichaje al momento. Pero antes lo tiene que aprobar el director deportivo", explicó Minguella.

Precisamente, el nombre del director deportivo aún no lo quiso anunciar Rousaud. "Es una persona con contrato en vigor y tenemos que ser discretos. Lo que no haremos será filtrar noticias. Eso es muy bueno para el periodismo y muy malo para el club. Cada vez que filtras el nombre de un jugar, por ejemplo, sube un millón más. La discreción es clave", expuso el que también fuera responsable de traer a Stoichkov, Romario e, incluso, a Ansu Fati a través de su hijo.

¿Y Messi?

Otro de los temas estrella de estas elecciones es asegurar la continuidad de Messi. "Desde el primer momento entendí que no se iría. Ahora lo tengo clarísimo. Leo está feliz en Barcelona, pero quiere ganar. Ha pasado de ganar Champions, Liga y Copa a no ganar nada. Sigue teniendo la mentalidad de ese jugador. El mérito del gran atleta es tener un espíritu de ganar", argumentó un Minguella decidido con la idea de que va a poder convencer al argentino.

Su relación

El exagente de jugadores también explicó cómo se forjó la relación entre el precandidato y él. "No conocía a Emili y un día me enteré que un directivo se iba del club en unas circunstancias no explicadas. Empecé a pensar y dije ¿cuántos directivos han dimitido de las directivas del Barça? Ser directivo es algo magnífico. Me llamó la atención que lo dejara. Nos reunimos en Peralada y le expliqué qué era para mí el Barça y qué se debía hacer en este club para que, como dije hace cuatro años, no se convirtiera en un Milan. Él es honesto, tiene las cosas claras y es la línea que yo quiero", expuso Minguella.

