Diego Costa no acude a entrenar con el Atleti a la espera de cerrar su salida

Diego Costa se ha convertido en la gran baja del Atlético de Madrid en su última sesión de entrenamiento. El delantero rojiblanco no ha acudido junto al resto de sus compañeros a la espera de resolver su futuro. Costa quiere abandonar la entidad colchonera y, de acuerdo con la directiva, ha tenido permiso para ausentarse mientras se decide qué hacer con su situación contractual. Este mismo verano acababa el vínculo entre las partes.

El futuro que tiene planeado el jugador se desconoce. De hecho, Costa aún no ha hablado públicamente sobre su petición de dejar el Atlético de Madrid de forma inmediata. Hace tan solo unos días que el delantero se mostraba contento por su conexión con Luis Suárez tras la victoria de los de Simeone ante el Elche y su actitud no mostraba un malestar en el equipo capitalino.

"La vida me pega, pero siempre me levanto", indicó tras anotar ante el club ilicitano. El goleador recalcó que la temporada no estaba "siendo fácil" a nivel individual y, mirando a los próximos meses, defendió que el Atlético tenía "todo" para pelear por los títulos junto a los "grandes".

Días después salió a la luz la petición del delantero de marcharse en este mismo mercado de fichajes que comenzará en enero. Semanas en las que quiere ser libre para poder fichar por otro club y que estarán marcadas por los rumores sobre su nuevo destino. Por el momento, al rojiblanco se le ha asociado con equipos brasileños, turcos, el retiro de lujo en China o mantenerse en la élite defendiendo escudos de la Serie A o la Premier League.

Fantasmas del pasado

Diego Costa, pese a todo, lleva estando en duda desde el inicio de la temporada. Fue a mediados de septiembre cuando el jugador se reincorporó a la dinámica del Atlético de Madrid. Su vuelta a los entrenamientos, sin embargo, estuvo marcada por la reunión que tuvo con la cúpula del club. Gil Marín habló durante algo más de 15 minutos con el atacante y, tras ese encuentro para hablar sobre las intenciones de Costa, el delantero se sumó a la sesión de entrenamientos.

Luis Suárez entra por Diego Costa, durante el Atlético de Madrid - Granada de La Liga Reuters

Desde entonces, las cábalas sobre la situación de Costa no han cesado. Las lesiones no le han permitido encadenar cierta continuidad en una delantera muy reñida con Joao Félix y Luis Suárez. El hispano-brasileño, a diferencia de sus grandes rivales por la titularidad, solo ha disputado siete encuentros en lo que va de campaña. Sin debut en la Champions League ni en el único partido de Copa del Rey disputado, Costa ha visto puerta en dos ocasiones.

Si esos problemas físicos se le suma la adaptación de Luis Suárez y la juventud de Joao Félix, el Atlético ha notado en diferentes ocasiones la falta de un referente ofensivo. Tanto que Simeone ha encontrado su salvador en un Marcos Llorente evolucionado a centrocampista ofensivo y que ha permitido a los colchoneros cerrar más de un triunfo tanto en La Liga como en competición europea.

[Más información - Kieran Trippier, del Atlético, suspendido 10 semanas por incumplir las reglas de apuestas]