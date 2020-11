Diego Costa sufre una extraña trombosis: baja para el Atleti - Lokomotiv

Diego Costa es baja para el Atlético de Madrid - Lokomotiv Moscú de este miércoles. Pero casi es lo de menos el hecho de que se pierda este partido de la Champions League. El club ha anunciado que han detectado una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha, sin que tenga relación con un traumatismo u otra lesión previa. Se han activado todas las alarmas con respecto al estado del delantero rojiblanco.

Se trata de un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda en el cuerpo que suele ocurrir en las extremidades inferiores y que, cuando comienza a moverse, puede provocar problemas respiratorios. No hay un tiempo concreto para establecer un período de baja, pero con esta afectación Diego Costa no puede jugar al fútbol. Es duda para el partido frente al Valencia, pero su recuperación se podría prolongar aún más en el tiempo. Aunque los futbolistas no suelen tener problemas con este tipo de lesión, podría perderse algunas semanas de competición.

Cabe recordar que Costa había regresado al equipo este último fin de semana ante el Barça, después de un mes fuera de la competición por una lesión muscular. El estado físico del hispano-brasileño vuelve a estar en duda. Desde su regreso al conjunto rojiblanco, han sido varias las situaciones en las que se ha encontrado lejos de los terrenos de juego. Para más tedio, estuvo afectado por el coronavirus en un momento de la pandemia.

@DiegoCosta sufre una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha. No tiene relación con traumatismo ni lesión previa y queda pendiente de evolución.

️ https://t.co/b9dKqT0Sj7 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2020

Simeone presenta un gran parte de bajas para este partido con Luis Suárez y Lucas Torreira perdiéndose el segundo partido consecutivo por su contagio de la Covid-19 con la selección, Héctor Herrera y Manu Sánchez recuperándose de sus lesiones musculares, Sime Vrsaljko que sigue trabajando para regresar tras la artroscopia en la rodilla izquierda y un Geoffrey Kondogbia que no pudo ser inscrito para la Champions al llegar fuera de plazo.

