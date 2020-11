Simeone: "Conocemos cómo es la Champions, no espera a nadie"

El Atlético de Madrid sabe que debe aferrarse al Wanda Metropolitano para conseguir el billete para los octavos de final de la Champions League. Los rojiblancos reciben al Lokomotiv de Moscú, este miércoles 25 de noviembre, y 'El Cholo' Simeone ha comparecido en la rueda de prensa previa ante los medios de comunicación.

¿Preocupado por el calendario?

"Opinar desde donde nos toca no tiene mucho sentido, nos tenemos que adaptar a las circunstancias que hay, sobre todo con Liga y Champions y en este año donde se juntan tantos partidos, sumando a los internacionales… Aún no tenemos claro con qué once vamos a arrancar, entrenaremos por la mañana y viéndolos decidiré lo mejor para llevar el partido adelante".

En busca del segundo gol

"Son situaciones del juego que se provocan, la crítica está para opinar y criticar lo que cree justo y nosotros para hacer lo que mejor pensamos. Desde que llegué, mi objetivo es que el equipo gane y desde ahí trabajamos y buscamos los caminos. Unos días sale mejor, otros no tanto… El futbol tiene eso".

¿Qué partido espera?

"Conociendo la Champions y los jugadores que tenemos, que han competido muchos años en esta competición, sabemos que este torneo no te espera. El partido es muy importante, ante un rival que trabaja muy bien lo táctico, buen contragolpe y tendremos que estar atentos a sostener el ataque y tratar de hacer daño. Lo hicimos bien en Moscú, no pudimos concretar y será duro. No nos van a ceder nada".

Parece que cuesta más en Champions...

"No lo preparamos diferente, lo preparamos con el mismo objetivo, que es ganar. En Liga nos sale mejor y en Champions sufrimos más por lo que dicen los resultados…".

Opciones para suplir a Trippier

"Está cada vez mejor, hay una evolución, es importantísimo para nosotros y mientras esté en condiciones, insistiremos pese a que tiene una carga enorme. Vrsaljko está bien, acercándose a poder estar y cuando tenga que entrar un jugador en esa posición lo verán en el momento. Tenemos algún pensamiento a esas situaciones, hay lesiones, suspensiones, coronavirus… Las opciones las tenemos, las mostraremos cuando tenga que pasar… o no".

Cambio de sistema

"Cuando buscamos a Mario era para algo que está sucediendo, tardamos más de lo pensado, pero es una consecuencia. Ya lo probamos el año pasado en casa del Alavés con Felipe cerrando y con Saúl abierto… Cuando vimos a Mario pensamos siempre en esta alternativa que hoy hace de manera muy buena, está siendo muy importante para dar salida y para sostener al equipo y además libera a los de las bandas, Lodi, Carrasco, Vitolo, Saúl... Y también a Trippier, que tiene un recorrido más concreto, con menor ansiedad ante las pérdidas de la pelota para luego cumplir con las tareas defensivas y Llorente también potenció el crecimiento. Muchos futbolistas han crecido desde el curso pasado, como Herrera, Lemar, ojalá lo pueda demostrar, lo van a ver…".

¿Cómo ve a Diego Costa y a Saponjic?

"Costa está volviendo, entrenó muy bien y está en condiciones de ayudarnos, decidiremos si desde el inicio o entrando en el partido. Con Ivan hablamos muy claro antes de empezar y él sabe o que pensamos"

¿Cree el vestuario que está entre los favoritos?

"Se están haciendo las cosas bien y cuando eso pasa, todo lo que nos rodea y todo lo que nos observa opina en relación con lo que el equipo puede demostrar. Pero no debe confundirnos, ni nos puede entusiasmar ni llevar a un estado que no debemos tener. No entiendo otra manera que no sea pensar en el partido a partido, lo cual no quita para que haya otras pretensiones. En la vida y en el futbol, lo único que importa es lo que va a pasar mañana, lo de pasado mañana no sabemos cómo será".

¿Cómo asume la plantilla pasar de las críticas a los piropos?

"No charlo de eso con ellos, pensamos en preparar los partidos y en llegar de la mejor manera".

¿Nota que este año hay algo especial en su plantilla?

"Siempre comento, año tras año, que lo importante es cuando acabe la temporada, dónde se llegó, si se cumplió el objetivo, si se superó, si se sufrió… eso es lo que cuenta. El camino tendrá momentos buenos, difíciles…. La fuerza del grupo y el trabajo te conducen a la regularidad".

