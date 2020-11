Van Basten carga contra Messi: "Está jugando mal, como un pastelero"

Corren malos tiempos para Leo Messi. El futbolista está más cuestionado que nunca y desde que envió el famoso burofax al Barcelona asegurando que quería dejar el club, las cosas han ido yendo a peor. Cada día que pasa hay una nueva crítica con el argentino como el principal protagonista.

La última desde la cadena de televisión holandesa Ziggo Sport. Durante una entrevista, Marco Van Basten ha señalado que Messi "está jugando simplemente mal" y que esto no solo le sucede a él, sino también a Griezmann: "Están jugando como unos pasteleros".

La expresión utilizada por la leyenda del balompié fue "stelletje koekenbakkers", la cual traducida al español de forma literal viene a decir "panda de pasteleros". Una expresión que en realidad se refiere a personas que realizan un trabajo sin tener noción de lo que hacen o de forma chapucera o torpe.

El abrazo de Antoine Griezmann y Leo Messi en el Barça - Betis LaLiga

Sobre el '10' azulgrana ha continuado hablando: "Sin duda le molestará el hecho de que no haya público. Además, se ha entrenado poco en los últimos meses, ha trabajado poco. No está contento con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también ese lío con Griezmann. Es una acumulación. No lo conocemos así en absoluto".

La relación entre Messi y Griezmann ha dado mucho de qué hablar desde que el francés llegase al Camp Nou. El exagente y el tío del galo han aludido a estas diferencias entre uno y otro, algo por lo que llegó a explotar Leo hace apenas unos días, después de volver de la concentración de la selección de Argentina.

Tras las declaraciones de Messi, en las que señalaba que estaba cansado de ser el culpable de todo en el club, han llegado las palabras de Griezmann en Universo Valdano para apelar a la paz: "Leo sabe que yo le tengo mucho respeto y admiración. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho, no tengo ni el número de teléfono de mi tío". "Me dijo (Messi) que estaba a muerte conmigo y así lo noto cada día", sentenció el francés.

¿Y Ter Stegen?

Van Basten también se ha referido a Ter Stegen y al fallo que cometió en el gol de Carrasco durante el Atlético de Madrid - Barcelona: "Ese portero, ese portero... Sigo viendo a los porteros salir de su portería, pensando: quédate en la línea de gol. Todavía no había peligro. Había dos defensas más de pie, no debería haber hecho eso en absoluto. ¿Por qué está ahí ese portero? Eso no se puede explicar".

[Más información - Griezmann: "Messi me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir al Barça le jodió"]