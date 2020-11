Messi: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el Barça"

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club". Con estas palabras, Leo Messi vuelve a calentar el ambiente en lo que se refiere al Barcelona. El delantero ha hablado a su llegada a la Ciudad Condal, después de completar los compromisos internacionales con la selección de Argentina, y con esta lapidaria frase manda un mensaje a navegantes.

El '10' está "cansado". Así de claro y contundente se ha mostrado cuando le han preguntado por qué pensaba sobre las recientes palabras que han salido del entorno de Antoine Griezmann en las que se hablaba del "régimen del terror".

A continuación, ha seguido hablando de la locura que ha sido su aterrizaje: "Recién llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda... Una locura". El futbolista no habló más y se subió al coche que conducía su mujer Antonela Roccuzzo.

Estas declaraciones de 'La Pulga', llegan después de que Eric Olhats, el exrepresentante de Griezmann, hablase en France Football y se refiriese a la actitud del jugador argentino como "deplorable", afirmando al mismo tiempo que Leo lo controla todo en el Barcelona.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", dijo Olhats.

Entorno de Griezmann

Después de estas incendiarias declaraciones del exagente de Antoine Griezmann, llegaron las palabras del tío del futbolista francés en el Chiringuito de MEGA: "Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Entonces ¿Qué está pasando dentro? Hay cosas que no siempre se pueden decir".

"Básicamente, en el Barça no se trabaja lo suficiente y básicamente los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas. Así que es evidente que si no se trabaja... Antoine necesita trabajar aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien", añadió el tío de Antoine.

Abrazo de Messi y Griezmann para celebrar el gol del Barcelona en la Champions League Reuters

Emmanuel Lopes habló días después de esto para señalar que creía que "Messi estará enfadado con Griezmann" por sus palabras. No le faltaba razón a tenor de lo que ha dicho Leo a su llegada a Barcelona desde Argentina. Esto parece ser solo una gota más al culebrón protagonizado por el '10'.

Desde que el pasado verano Messi mandase un burofax para confirmar que quería abandonar el club, el jugador ha estado en el punto de mira. Si celebra mucho o poco los goles, si tiene una actitud pasiva en el terreno de juego... Su continuidad cada vez se antoja más complicada y con declaraciones como estas no hace más que aumentar los rumores sobre una posible salida al finalizar la presente temporada.

