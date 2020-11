Griezmann: "Messi me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir al Barça le jodió"

"Dije en mi presentación con el Barcelona que no quería hablar fuera, sino en el campo, pero creo que ya es hora de poner las cosas en su sitio. Ya llevo mucho tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije basta", dijo Antoine Griezmann en el avance de la entrevista en Universo Valdano que este lunes por la noche ha visto a la luz por completo.

Declaraciones con Francia

"En Francia empezaron a poner en dudas a Deschamps. Lo dije en el sentido de que es un entrenador que sabe lo que hace. Fue una muestra de cariño a Deschamps porque le estaban metiendo palos".

Palabras de su exagente

"Dejé de tener relación desde el día que me casé. El día de mi boda lo invité y no vino, por eso dejé de tener relación con él. Él habla porque como ni mi padre ni mi hermana hablan con la prensa pues lo llaman a él. Pero Leo sabe que yo le tengo mucho respeto y admiración".

Su tío también habló

"Mi tío no sabe cómo funciona el fútbol. Y al final pues el periodista acabó sacándole la frase. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho, no tengo ni el número de teléfono de mi tío".

Antoine Griezmann, en el Atlético de Madrid - Barcelona de La Liga Reuters

Celebración del confeti

"Lo hice por LeBron James. Mi mujer fue a comprar el confeti por Amazon y lo preparé. Pero siempre tengo celebraciones curiosas. En la Real me monté en un coche..."

Quique Setién

"Aprendí mucho en la salida de balón, pero nunca tuve un problema con él. Mis padres me decían que le preguntara por qué no era titular, pero no creo que lo debiera hacer porque tampoco le preguntaba cuando jugaba".

Suerte dispar

"El día del Villarreal jugamos muy bien, pero al partido siguiente contra el Valladolid me lesiono".

Ernesto Valverde

"Me pedía jugar por la izquierda para jugar al espacio permanentemente con Jordi Alba. Noté su confianza en todo momento.

Críticas

"Las acepto porque sé que no estamos viendo al mejor Griezmann, pero entiendo que cada vez que sale algo más soy al primero al que me dicen. En un año y medio he tenido tres entrenadores... eso no es fácil. Necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí, y encima cambios de sistemas".

Candidatos a la presidencia

"Además, los candidatos a la presidencia también hablan de mí. No creo que sea lo mejor para mí que ellos hablen sobre si soy o no un buen fichaje".

Fichaje por el Barça

"Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió porque lo había pedido públicamente. Pero me dijo que estaba a muerte conmigo y así lo noto cada día"

Salida del Atlético de Madrid

"Necesitaba un cambio. Hubo salidas como las de Godín y Lucas me hicieron también que tomara la decisión de irme. Todo contó".

Antoine Griezmann, en el Atlético de Madrid. Foto: Instagram (@antogriezmann)

La decisión

"Quería enseñar que decidir irte a un equipo u otro es muy complicado. La gente pensaba que era un juego y que me reía de los aficionados. Solo quería mostrar como un jugador no sabe qué hacer y qué decidir. Te habla tu mujer, tus padres, tus hijos... pero al final decides tú. Después del documental mis padres se enfadaron conmigo porque no entendían lo que hice al grabar el documental. Además, ellos querían verme en el Barcelona".

Kylian Mbappé

"Aún está en formación, pero hace de todo. Es increíble a su edad".

Mundial de Rusia

"Se veía que se podía hacer algo grande nada más que viendo la manera y la intensidad con la que entrenaba el equipo. Deschamps nos llamó para preparar el partido de Argentina, y le propuse defender 4-4-2 con Kanté anulando a Messi, y me dijeron: 'Te crees que esto es el Atlético'. Pero me hicieron caso".

Eurocopa de 2016

"Ahí me empezaron a conocerme en Francia, porque allí solo ven Madrid y Barça. Perdí dos finales en poco tiempo y no tenía ganas de ver más fútbol. No me consoló el ser el mejor jugador del torneo".

Champions de Milán

"Me cuesta hablar, porque sé que si hubiera metido el penalti hubiera cambiado la historia. Tiré en la tanda porque me sentía culpable de haber llegado hasta ahí. Cuando lo metí me dije "esto lo tenías que haber hecho antes".

Etapa en el Atlético de Madrid

"Me costó mucho el principio. Llegué a un club que acababa de ganar la Liga y me tuve que ganar el sitio a base de trabajo. De hecho, me costó jugar hasta diciembre. Siempre estoy a disposición del entrenador, aprendí así y siempre va a ser así. Siempre voy a hacer lo que me pida el entrenador, aunque sepa que a nivel personal me perjudique lo que me está pidiendo".

Trabajar para Simeone

"Con el Cholo cada entrenamiento era como un partido a nivel de intensidad. Me gritaban todos pidiéndome más: Koke, Gabi, el profe Ortega...".

El ejército rojiblanco

"En el Atleti todos corrían y todos se movían por todas partes, y así sigo haciéndolo. El vestuario era muy sólido. Quedábamos para comer cuando perdíamos para no dar opción a los malos rollos".

Inicios de profesional

"No sentía que destacara. Cuando me llamó la selección sub19 de Francia empecé a creerme que podía llegar, pero sabía que trabajar mucho hasta poder llegar. Fui pasando por todas las categorías quemando etapas, y ahí me gané mi sitio en la selección absoluta".

Antoine Griezmann, en la Real Sociedad EFE

Etapa en la Real Sociedad

"Se portó todo el mundo muy bien conmigo en la Real. Era el niño de allí, y me trataba bien hasta la prensa. Jugué un torneo con el Montpellier, y el ojeador de la Real Sociedad me siguió todo el torneo y me dejó una carta diciéndome que me fuera allí. Y allí que fui. El primer día probé con el equipo de un año más que yo, y tuve que volver a hacer otra prueba a la semana siguiente con el equipo de mi edad. Vivía en Bayona y entrenaba con la Real".

Primer contrato

"No sabía español, y me tenían que traducir todo lo que el entrenador decía. Era muy complicado siendo tan pequeño. Empecé a jugar en cadetes y me costó ser titular. No destacaba, simplemente cumplía con lo que el entrenador me decía. Me empecé a creer que podía ser profesional cuando firmé mi primer contrato con la Real. Me dio la oportunidad Martín Lasarte, y ahí empezó mi relación con los uruguayos".

Sus pruebas de joven

"Probé en diez clubes de primera división francesa. Pero nunca me cogían, o bien por mi estatura o por el nivel, pero nadie me daba la oportunidad. El día que el Metz no me cogió fue muy duro, porque me dijeron que me iban a coger, pero después llamaron a mi padre para decirle que no. Me tiré llorando varios días llorando en mi habitación".

Inicios en el fútbol

"Mi padre jugaba al fútbol aunque nunca de manera profesional. Fue mi primer entrenador. Iba a todos los entrenamientos y los partidos que mi padre dirigía, y ahí empezó mi amor por el fútbol.

Admiración a Beckham

"Es un ídolo dentro y fuera del campo. Es ejemplar y así me lo dijeron compañeros de la selección que jugaron en París con él. Tenía una derecha increíble, pero fuera del campo también tenía algo especial".

