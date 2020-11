Griezmann, contra las cuerdas en el Barça: el candidato Víctor Font critica su fichaje

Los próximos meses de Antoine Griezmann en el FC Barcelona no apuntan a ser nada tranquilos. El delantero francés no encuentra su mejor versión en el conjunto catalán y su futuro en la plantilla de Ronald Koeman se ha puesto en entredicho en diversas ocasiones. Por si fuera poco, Víctor Font, candidato a la presidencia azulgrana y con serias opciones de pelear por ganar esas elecciones, ha dejado claro que la operación no debió realizarse.

Font, que ya explicó a EL ESPAÑOL su propuesta presidencial, ha asegurado en una entrevista en El Partidazo de Cope que "era evidente que Griezmann era un fichaje que no tenía que haberse hecho" porque el francés "ocupa la posición de Messi y el encaje era muy complicado". Algo que esta temporada, con Koeman asumiendo responsabilidades y reorganizando el esquema táctico, ha quedado demostrado con cierta falta de continuidad del excolchonero.

Las declaraciones del candidato dejan en una situación delicada a un Griezmann que vería cómo, en caso de victoria electoral, su presidente había desechado los 120 millones de euros que costó su traspaso procedente del Atlético de Madrid. El futuro de Griezmann sigue repleto de incógnitas y ni Enrique Cerezo se ha atrevido a desmentir una posible vuelta del galo a la plantilla de Simeone.

Font, en dicha entrevista, sí que ha dejado la puerta abierta a una continuidad de Koeman. El candidato ha explicado que se equivocó "con las palabras" que dijo "sobre la no continuidad de Koeman" porque "Xavi siempre ha tenido posición de General Manager". El exjugador será una de las piezas de su proyecto y, según ha confirmado, no le pedirá "exclusividad". Es tal su confianza que en caso de que le "pidiera fichar a Sergio Ramos" y esto "fuera viable económicamente", Font "lo ficharía".

Futuro de Messi

Una de las claves de la carrera electoral en el FC Barcelona será cómo se abordará el caso Messi. El argentino pidió abandonar el equipo en verano, Bartomeu negó la mayor y el delantero, para evitar un conflicto judicial, asumió quedarse una temporada más en la Ciudad Condal. Ahora, todos los aspirantes a hacerse con el mando del Barça buscan soluciones para que el '10' amplíe su contrato una vez más.

Leo Messi, durante el Juventus - Barcelona de la Champions League Reuters

En el caso de Font, el candidato ha espetado que "Messi es una persona frustrada"a la que "el club le prometió que se podía ir cuando quisiera y al final no pudo". Una situación que el propio Messi relató en su famosa entrevista donde criticaba a Bartomeu y su mala gestión. El aspirante a presidente no duda de que "hay que hacerle ver que con un nuevo proyecto puede volver a ganar la Champions".

A pesar de que no han "hablado con Messi", sí que se han puesto en contacto con su entorno para tantear su futuro. Y, en su candidatura, cuentan con una clave: "El mejor preparado para convencer a Messi y demostrarle que el proyecto deportivo existe es Xavi". Entre otros rostros conocidos, Font también confirmó a Toni Nadal, tío de Rafa, como componente de su candidatura.

