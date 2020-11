De Font a Laporta, los candidatos a las elecciones del Barça: los fichajes, el proyecto y las promesas

Carles Tusquets dio este lunes el pistoletazo oficial que marca el inicio de la carrera electoral azulgrana. Hasta ahora solo hay cinco candidatos que han mostrado su intención de forma pública de presentarse a esas elecciones que se celebrarán a finales de año. En cualquier caso, desde sus entornos empiezan a dejar caer por dónde irán sus proyectos y, sobre todo, cómo van a convencer al socio para que sea su figura la que lidere al Barça los próximos cinco años.

La realidad es que esta carrera casi comenzó con los bandazos que fue dando la directiva que dimitió hace dos semanas. Los resultados deportivos, las polémicas, la situación económica y el terremoto Leo Messi fueron marcando los últimos pasos de Josep María Bartomeu al frente del conjunto culé. La moción de censura terminó adelantando un proceso que parecía dirigirse a una tumba más pronto que tarde. No le dio tiempo a terminar de cavar el hoyo.

Bartomeu levantó la mano y se fue dejando atrás graves problemas para que la gestión del club sea fácil para la Gestora, en primer lugar, y, más tarde, la nueva Junta Directiva. Esto hará menos creíbles las promesas de los candidatos y dejará menos margen de creatividad a sus equipos a la hora de trabajar con los tradicionales acuerdos con jugadores para que lleguen de su mano. No tendrán cabida los Figo, los Beckham o los Cristiano Ronaldo de turno.

Leo Messi, durante El Clásico del Camp Nou LaLiga

La afición culé lo que más demanda es calma y tranquilidad, que las aguas vuelvan a su cauce y una dirección que tenga los pies en el suelo y lleve al club en una dirección sostenible. Todos son conscientes de la situación, por lo que sondeando a los socios esa es la mayor preocupación: hacia dónde va el club. Evidentemente la continuidad de Messi preocupa, pero la sensación de que la entidad se está marchando de las manos de los aficionados es muy grande. Ahí podrían marcar la diferencia los diferentes candidatos confirmados o por confirmar.

Víctor Font

Es el que más ha hablado sobre su proyecto. La figura de Xavi se ha establecido como clave, pero la realidad es que tampoco ha negado que pudiera ir con otro proyecto a la vez. No ha desvelado si sería como entrenador o como director deportivo dentro de esa estructura que quiere establecer. En lo deportivo, como la mayoría, cree que la figura de la cantera debe ser cuidada con más atención teniendo en cuenta los casos de Riqui Puig, Marc Cucurella o, sin ir más lejos, un Eric García que ahora está tratando de volver.

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça con 'Sí al Futur' Alejandro Ceresuela

Font ha sido el más crítico con la gestión del club en los últimos tiempos y enarbola la bandera de evitar que el Barça se convierta en el nuevo Milan. Lleva años preparando esta candidatura, por lo que, dentro del conocimiento que puede tener de las cuentas del club como socio, tiene un plan para subsanar la situación que ahora mismo es crítica. Así lo ha podido comprobar la Gestora que se ha hecho cargo del club hasta que un candidato gane las elecciones.

Toni Freixa

Se ha mostrado de la manera opuesta a Font. El que ya estuviera enrolado dentro del club en la Junta de Laporta y más tarde como portavoz durante la etapa de Sandro Rosell y Bartomeu ha defendido las formas de Bartomeu en cada movimiento que ha hecho. Es lo más parecido a un candidato continuista que hay hasta el momento, aunque él lo negara en la presentación de su propuesta, por lo que no creo que Messi estuviera muy convencido de seguir si ganase las elecciones. Además, defiende respetar el contrato de Koeman.

Toni Freixa en una comparecencia del Barça Twitter (@tonifreixa)

A pesar de todo eso, ha remarcado que no entiende su proyecto sin el actual capitán azulgrana, por lo que tiene que tener un plan para poder convencerle. No ha cerrado la puerta a pactar con otros candidatos para unificar sus proyectos. Freixa se presentó en las elecciones de 2015 después de salir de la Junta de Bartomeu. Quedó en cuarto lugar, pero él está convencido de que la situación no tiene nada que ver con lo que sucedió en ese momento.

Joan Laporta

Aún no ha anunciado de forma pública que será candidato a las elecciones, pero en los mentideros ya se sabe que está preparando el salto. Con el objetivo de convencer a Leo Messi para recuperar la estabilidad de la que gozó el argentino durante su etapa como presidente culé, Laporta también está sondeando a Mateu Alemany para ser su director deportivo. También se dejan caer algunos nombres en forma de fichajes, a pesar de la situación económica del club, como el de David Alaba.

Laporta y Messi, juntos en el Barcelona en el año 2010 Reuters

Después de los siete años en los que fue el máximo representante del club, Laporta quiere volver a liderar un proyecto para superar la actual crisis. Ya lo hizo en su anterior ocasión, devolviendo el prestigio que estaba perdiendo en esos primeros años del nuevo siglo. En la que se prevé como la etapa 'Post Messi', el abogado nacido en la Ciudad Condal quiere volver a ser esa cara visible y popular que mostró en su primera legislatura.

Jordi Farré

Se ha ganado al electorado siendo el líder de la moción de censura que puso contra las cuerdas a Bartomeu. Ha movilizado al socio con esta iniciativa y no teme al desconocimiento sobre su figura. En EL ESPAÑOL dijo tener un plan para Leo Messi con el que espera convencer al argentino. De hecho, su intención es plantearle al argentino un contrato sin duración, para que cuando quiera se pueda ir a su país para retirarse y luego regresar a ser la imagen de la entidad.

Jordi Farré, candidato a la presidencia del Barça e impulsor de la moción de censura contra Josep María Bartomeu

Ese es el mejor fichaje que cree que puede hacer dentro de un proyecto en el que tampoco ha presentado grandes nombres junto a su figura. Aún así, Farré cree que a Koeman le hacen falta jugadores, por lo que deseaba que estas elecciones fueran en diciembre y que la nueva Junta pudiera satisfacer las necesidades del neerlandés. También dijo en este medio que había nacido para ser presidente del Barça, así que está a un mes de poder completar esa meta. También ha hecho pública su beneplácito por la independencia de Cataluña.

Agustí Benedito

Tiene en su bagaje dos elecciones en la última década. En 2010 solo fue superado por Rosell, mientras que en 2015 fue tercero tras Bartomeu y Laporta. De hecho, para esas elecciones tenía apalabrado con Koeman el banquillo del Barça. Al revés que Farré, fracasó en un intento de moción de censura contra Bartomeu en 2017, por lo que esos datos no le ayudan a pensar en sus opciones.

Agustí Benedito, durante un acto de su candidatura EFE

Benedito no es de los que quiere a Xavi en el banquillo, ya que estima que primero debería de hacer el mism camino que Luis Enrique y Guardiola: pasar por el filial. También se ha ido mostrando muy preocupado por la situación económica y cree que se encontrarán una masa salarial por encima de los 600 millones de euros y una deuda cercana a los 800, aunque las cuentas que se han establecido con el último acuerdo con Goldman Sachs elevarán esa cifra aún más.

Lluís Fernàndez Alá

Anunció su intención de presentarse en el pasado mes de mayo. Dijo tener nombres muy importantes detrás de su equipo, sin detallar nunca quiénes son. Una cuestión que debería desvelar en las próximas semanas. Lleva la bandera de la unión del barcelonismo y acabar con las diferentes vertientes (Nuñismo, laportismo, kubalismo...).

Lluís Fernàndez Alá, en una fotografía reciente

Socio desde toda la vida, Fernàndez Alá tiene un bagaje político que le asocia a otro 'ismo': el independentismo. Fue candidato a la alcaldía por Sant Cugat del Vallès con Demòcrates per Catalunya. También admite haber sido militante de Unió, la rama más independentista de Convergència.

