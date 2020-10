Jordi Farré, impulsor de la moción de censura a Bartomeu: "Queremos el referéndum en El Clásico"

Jordi Farré (L'Hospitalet de Llobregat, 1975) es un culé desde la cuna. Dice que desde pequeño su objetivo en la vida era ser presidente del Barcelona. También asegura que el día en el que Leo Messi envió el burofax, no cenó. Ese día estaba ultimando detalles para presentar la moción de censura contra Josep María Bartomeu que este jueves ha prosperado después de que la mesa que se creó certificara 19.380 firmas.

Mientras tanto, el aún presidente del Barça sigue buscando tretas para paralizar o retrasar el referéndum que ha quedado confirmado tras la validación de las papeletas. Tras el proceso más fiable de la historia del club, tal y como afirma Farré, Jordi Cardoner, vicepresidente, no ha descartado que la misma razón que ha llevado a atrasar la Asamblea de Compromisarios, la situación de la pandemia, podría hacer lo mismo con el procedimiento donde los socios decidan el futuro de Bartomeu.

Pero, no conformes con eso, el club ha interpuesto una denuncia por presunta falsedad documental y usurpación de estado civil. La Junta Directiva, a través de su servicio jurídico, ha ido a la Guardia Civil, no a los Mossos, para informar de un posible caso de falsificación de firmas. Farré se ha enterado en la mesa del voto de censura, donde representantes del club han negado la denuncia.

Jordi Farré: "La gestión del Barça es tan mala que la moción de censura habría salido sin el caso Messi"

Después de que la misma mesa votase la paralización del proceso por esta cuestión, cuyo resultado ha permitido que se siga adelante con los pasos para la formalización del referéndum, Farré asegura tener la certeza de que ya no hay vuelta atrás. En un plazo de entre 10 y 20 días, el club tendrá que poner fecha al 'día D' de Bartomeu. De hecho, quieren que esa votación coincida con el Barça - Real Madrid.

Farré ha atendido a EL ESPAÑOL de un sitio para otro. Son días que merece la pena llegar a las 0:15 horas a la cama y, a pesar de toda la presión que tiene encima también por su candidatura a la presidencia, poder dormir. Este empresario también explica cuestiones de esa marca que ha creado, Nou Impuls Barça, con la que quiere cumplir ese objetivo que tiene desde que nació.

Más de 19.000 firmas al final, imagino que estarán muy satisfechos con los resultados

Pues la verdad es que sí. Estamos muy contentos. Pero, también lo he dicho desde el primer momento, no tenemos nada que celebrar. Un proceso de moción de censura no es una cosa que sea una alegría, todo lo contrario. Es un recurso que está en los estatutos porque alguien lo ha hecho muy mal.

De hecho, esas personas que lo han hecho mal, se congratulan de que hay 80.000 o 90.000 socios que no han plasmado su firma

Sí. Yo lo que les digo es que en las últimas elecciones hubo 85.000 socios que no les dieron su voto. Lo que me sorprende es que es un argumento tan baladí, tan poco consistente, que es como apelar a la mayoría silenciosa.

Dejando a un lado si ha sido un éxito o no, ¿creyó desde el primer momento que iban a conseguir el número de firmas necesario?

Te voy a ser sincero. Cuando la presenté, a mis compañeros les dije: vamos a conseguir 18.000 firmas. Cuando conseguí el soporte de todo el mundo, dije: vamos a conseguir entre 22.000 y 25.000 firmas. Al final me quedé corto.

"Bartomeu será el primer presidente censurado"

Con la inestabilidad que había en ese momento, alguno en el vestuario se alegró de que se lanzara la moción

Pues sí. Me comentaron que teníamos la firma del hermano de un jugador del equipo. Es un dato. Cuando empezamos a recoger firmas, hice un eufemismo. Messi nos había dado una firma virtual con sus declaraciones. Pero es que era una detrás de otra: el 'BarçaGate', la situación económica, Messi, el 2-8... Es tan mala la gestión, que no se si hacía falta el tema de Leo o no.

Y, sobre todo, habéis conseguido estos resultados en el marco de una pandemia...

Si no llega a haber pandemia y hay partidos, creo que conseguimos 40.000 firmas. No es una bacilada, no es un brindis al sol. Ayer un medio de comunicación hizo una pequeña encuesta entre 50 socios. Les salió el 80 por ciento que votará "sí" en el referéndum. De 50, 40. Si el día de referéndum es el Barça - Madrid con público, tienen que imprimir 140.000 papeletas.

Para esas fechas estaba previsto el referéndum

Nosotros pedimos que sea el día de El Clásico, eso se decidirá.

Hoy han puestro trabas con la situación de la pandemia, tanto para la Asamblea de Compromisarios como para el referéndum...

Ellos han querido que se parara todo, por tierra, mar y aire. Nos consta. Pero estamos seguros de que no lo van a conseguir.

En el caso de que consiguieran retrasar el referéndum, ¿qué supondría?

No, no. Nadie del Gobierno, de la secretaría general de deportes, va a poner problemas. Por las informaciones que tenemos, no van a poner problemas.

Celebración de Jordi Farré tras entregar los votos para la moción de censura en el FC Barcelona EFE

Aún existe la posibilidad de que Bartomeu dimita, ¿cree que lo va a hacer?

Yo espero que su último gran servicio al club no sea el error de llegar a un voto de censura. Espero, y deseo, que dimita. Si no lo hace, serán los socios los que lo van a censurar. Será el primer presidente de la historia censurado.

En ese caso, tendría que asumir las pérdidas que den en el ejercicio, ¿no?

Sabemos que tiene 207 millones de beneficios y 97 de pérdidas, ya se verá. No pasa nada con eso.

¿Cree que es el único motivo que tiene ahora mismo para aferrarse al poder?

Sin duda alguna.

Al final esta cuestión económica es una traba importante, ¿cree que algún candidato más se puede echar atrás por asumir la deuda?

Me sorprendería. Si hay alguien que quiere dirigir el club y por esta pequeña zozobra se sale de la carrera electoral, es que no está demasiado decidido a trabajar por el club. Cuando decides asumir el poder, tienes que estar a las verdes y a las maduras; a levantar la Champions y a gestionar problemas económicos. Esto es parte del juego.

"Queremos fijar el referéndum el día del Barça - Real Madrid"

Créditos, el Espai Barça más caro, renovaciones pendientes, reducción de ingresos... ¿cómo se plantea una candidatura con todos estos frentes económicos abiertos?

Con un equipo ganador, con gente con las ideas muy claras, con un proyecto clarísimo y con gente que esté dispuesta a dar los mejores años de su vida para el club. De hecho, ayer tuvimos una reunión de equipo y veo a la gente más convencida. Gente de más nivel se nos está acercando. Estoy contentísimo y con muchas ganas de que empiece la carrera electoral.

¿Cómo ha recibido la noticia de este jueves cuando el Barça ha presentado la denuncia por las posibles firmas falsificadas?

Pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque me he enterado cuando un ejecutivo del club ha traído el documento donde la Guardia Civil le requería información al club. Ahí le he preguntado a los representantes del club si habían puesto la denuncia. Me decían que no, han negado en el acta que haya una denuncia puesta. Incluso diciendo que no había una denuncia, han intentado parar el proceso. La mesa lo ha votado y ha salido que se continúa con el proceso.

Pero la denuncia existe, ¿no?

Hombre sí porque hemos visto el requerimiento de la Guardia Civil. Lo pone explicitamente que hay una denuncia presentada por el club.

¿Por qué la denuncia se ha puesto frente a la Guardia Civil en vez de acudir a los Mossos?

No lo sé. A mi también me ha extrañado. Pero no lo sé.

En cualquier caso, ¿teme que prospere la investigación?

No. Están intentando ganar tiempo a ver si se para el proceso. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es una cosa a la desesperada que hacen sin tener en cuenta los efectos que puede tener. El sistema de validación es el más seguro de la historia del club. Primero se tenía que adjuntar una fotocopia del DNI, SMS, verificación por parte de los empleados del club, verificación de los grafólogos. ¿Sabes cuántos SMS de los que han enviado han recibido quejas? Uno. Y no está muy claro porque el teléfono lo comparten padre e hijo. Es surrealista.

Jordi Farré, impulsor del referéndum a Bartomeu "La denuncia provocará el efecto Streisand"

¿Cree que esta denuncia ha sido para minar su imagen y la de todos los que han formado parte de la moción de censura de cara a las elecciones también?

Claro. Pero aquí hay una cosa que es muy grave. Están poniendo en duda a 20.761 socios. Estratégicamente son tan malos, que esto será el efecto Bárbara Streisand. Tengo la conciencia tan tranquila que ayer me dormí a las 0:15 según me caí en la cama, cuando me suelo dormir a la 1 o a las 2.

Lo que es evidente es que esto ha dado notoriedad a su candidatura

Yo puse la moción de censura a riesgo de no poder presentarme a las elecciones. Tú imagínate que llega a fracasar. Yo me puedo ir ya a mi casa. Conmigo hay mucha gente y todos sabíamos que si salía mal, nos íbamos a casa. Dijimos: pase lo que pase, hay que echar a esta junta. Independientemente de que me pudiera quemar, nos daba igual.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando en su candidatura?

Como decía el otro día un compañero mío, desde que nací, el único objetivo que he tenido en la vida era ser presidente del Barça. Ahora en serio, empezamos hace siete años el trabajo.

Ha salido la posibilidad de hacer una candidatura conjunta en las últimas semanas, ¿Jordi Farré se va a unir a alguien para las elecciones?

Quien quiera unirse a nuestro proyecto, será bienvenido. A nuestro proyecto. Yo no me voy a unir con nadie, te lo aseguro. Podríamos usar la frase mítica de unas elecciones: si me alío con alguien, llamarme cerdo. Imposible. Tenemos un modelo tan claro de club, no me interesa. No quiero ser directivo para tener el carnet. Me interesa desarrollar un proyecto de cómo debe ser el club.

"Si la moción de censura a Bartomeu fracasa, ya me puedo ir a mi casa"

Qué vale más como candidato, ¿prometer la continuidad de Messi o los nuevos fichajes?

La continuidad de Messi no es un punto electoral, es una obligación por parte de todos los candidatos. Nosotros, como a cualquier otro, nos llaman entrenadores, representantes... Antes de que el club fichara a Koeman, mi entorno habló con el entorno de Klopp. Pero, hoy por hoy, desde el momento en el que se ficha a Koeman, es mi entrenador. Mi proyecto hoy es Koeman. Cuando sean las elecciones y ganemos, si el proyecto de Koeman nos parece interesante, seguirá. Hoy por hoy, no tengo dudas de que seguirá.

¿Cómo ha podido trabajar para esa continuidad de Messi?

Yo con Leo no he hablado. Pero sí que he hablado con personas cercanas a Leo que le han enviado mensajes. Cuando llegue el momento y ya seamos presidente y directiva, entonces nos sentaremos con él para ponerle un proyecto encima de la mesa. No será un proyecto deportivo, será un proyecto de vida. Leo tiene que ser para la posteridad un elemento unido al Barça. Eso es lo que vamos a hacer, un proyecto que alcanzará todas las vertientes de la vida de Leo.

Hay que contar con que ese referéndum y esas elecciones se van a poder hacer antes de enero, porque Leo puede firmar por un nuevo club desde ese mes

Pero no tengo ninguna duda de que Leo no va a hacer nada hasta que no haya una directiva nueva y escuche el proyecto. Estoy convencido.

En el peor de los casos, si no se diera ese acuerdo con Leo y se marcha, quién será recordado como el presidente que dejó escapar a Messi, ¿Bartomeu o el que gane las elecciones?

Eso no va a pasar. Pero, en el hipotético caso de que pasara, quien le firmó el contrato en el que Leo se podía ir, era Bartomeu. No supo renovarlo a tiempo. Repito, esa hipótesis no cabe ni en nuestro proyecto ni en nuestra cabeza.

[Más información - Bartomeu tendrá su propio referéndum en el Barça: la dimisión, la alternativa]