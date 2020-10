Pau Gasol se retirará si en noviembre o diciembre "las cosas no van como tendrían que ir"

El futuro de Pau Gasol está en el aire. El veterano jugador ha visto perjudicada la etapa final de su carrera por una lesión contra la que sigue luchando. A pesar de no tener presencia en la NBA por estos contratiempos físicos, la pandemia de la Covid-19 paralizó las competiciones, retrasó los Juegos Olímpicos y, por ello, dio una oportunidad del catalán de estar presente con la selección.

Ese es su objetivo, pero no da nada por cerrado. El pívot confiesa en una entrevista para Efe que será en "noviembre o diciembre" cuando vea si puede volver a jugar. Si ve que "hay alguna complicación o las cosas no van como tendrían que ir", la estrella del baloncesto español confirmará su retirada del baloncesto profesional.

Gasol reconoce que sigue "trabajando con ilusión" en su recuperación, pero la veteranía y edad no le permiten hacerlo de un día para otro. Ya lleva "un año y medio alejado de la competición", como él mismo recuerda, y no es "un chavalín". Por ello, no arriesgará más de lo debido a pesar de que su deseo es despedirse con España y en las olimpiadas de 2021.

El ex de los Lakers, mientras tanto, sigue preparándose individualmente y disfrutando de los momentos familiares que le arrebató el deporte de élite, así como colaborando con su Fundación. "Estoy muy preparado para el siguiente capítulo de mi vida. Pero también estoy trabajando para ver si puede extender un par de páginas más lo que he disfrutado tantos años", ha confesado.

Nada del Barcelona

Ni Pau Gasol ni Marc Gasol jugarán en el FC Barcelona esta temporada. Los rumores sobre que cualquiera de los dos hermanos podía vestir la elástica culé esta campaña ya comenzaba han llegado a su fin. El que fuera canterano blaugrana ha desmentido tajantemente que se haya barajado esa posibilidad.

Marc Gasol, en #Vamos

Pau ha calificado esas noticias de "fake news", apuntando que "si al final las cosas no salen del jugador ni del club, solo son rumores". El catalán se ha mostrado molesto porque "han creado el mismo ruido con igual veracidad", algo que le sorprende dado que no han "sido contrastadas en ningún momento", según ha confesado.

Pese a esta negativa, Gasol ha asegurado que la apuesta del Barcelona en la sección ha sido "muy fuerte para tener un equipo campeón". En un primer momento se incorporó a Mirotic, gran amigo de Pau, y después "con un entrenador como Saras". Sin embargo, pide calma porque "todo tiene su proceso y ser campeón no pada de la noche al día".

Los dos hermanos sonaron como refuerzos de lujo para el club blaugrana. Pau, de hecho, lo hizo al poco tiempo de cerrarse el fichaje de su amigo Niko Mirotic. Marc, por su parte, ha salido a escena recientemente como un impulso a la sección. El Barça aspira a recuperar el trono en España y Europa de la mano de Jasikevicius, aunque en el primer título de la temporada acabaron sucumbiendo ante el Real Madrid.

