Thunder Law, de los Harlem Globetrotters: "España es mi país favorito para jugar a baloncesto"

El baloncesto siempre ha sido considerado uno de los deportes más entretenidos del mundo. Una disciplina con mucho espectáculo y show, especialmente en Estados Unidos, que lo hace único.

Es ahí, en el país norteamericano, donde un selecto grupo de jugadores se unen en un mismo equipo para hacer mates increíbles, canastas imposibles y dribblings de vértigo... Sin importar el resultado. Hablamos de los Harlem Globettroters.

Los Globettroters son un equipo americano que mezcla baloncesto y espectáculo. Con la excusa de una pelota y una canasta, son capaces de realizar vuelos y acrobacias imposibles utilizando diferentes técnicas o incluso usando la fuerza y la potencia física de los diferentes miembros del equipo. En el año 1926, Abe Saperstein fundó el que es considerado el equipo más espectacular del mundo y tiene su origen en el equipo de los Savoy Big Five.

Llevan casi diez años dando exhibiciones por el mundo y en este 2024 volverán a jugar España. Realizarán una gira por nuestro país entre el 10 y el 19 de mayo en el que visitarán diez ciudades (Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Lleida, Castellón, Murcia, Córdoba y Barcelona).

Quien no fallará a la cita será Thunder Law, uno de los 'jugones' de los Globettroters. El jugador estadounidense, que posee varios récord Guiness, atiende a EL ESPAÑOL unos meses antes de venir a España.

¿Cómo surgió la oportunidad de formar parte de los Harlem Globetrotters?

Yo era un destacado jugador de baloncesto universitario que tuvo la oportunidad de competir en un concurso universitario de mates en 2013. Allí me vio un ojeador de los Harlem Globetrotters. Fui elegido en su draft anual.

¿Qué se necesita para formar parte de ellos?

Hay que trabajar mucho. Tienes que ser un maestro de tu oficio. Tienes que ser un gran animador y seguir siendo uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo.

¿Cómo es jugar en España?

Desde mi primera visita a España en 2015, este país siempre ha sido mi favorito para jugar, los aficionados son increíbles. Entienden muy bien el baloncesto. Siempre doy lo mejor de mí cuando estoy en España.

¿Cómo os recibe el país? ¿Os sentís acogidos?

Los Harlem Globetrotters son siempre el equipo local allá donde vamos. Especialmente en España. Siempre tenemos una gran participación.

¿Qué es lo que más le gusta de España cuando tiene que jugar aquí?

Lo que más me gusta de España es sin duda la cultura. Me gusta pasear y conocer la ciudad antes de actuar. Me gusta hablar con la gente y probar la comida. España tiene una historia muy rica y me encanta aprender cosas nuevas sobre el país cada vez que lo visito.

Cuando está en la cancha, ¿qué es lo que más disfruta?

La cancha de baloncesto siempre ha sido mi lugar más feliz desde que tenía nueve años. Cada vez que estoy en la cancha, me siento libre y soy capaz de dejar ir cualquier preocupación o cualquier problema que tenga en la vida. Ser un Harlem Globetrotter me permite ser capaz de impactar en la vida de otras personas de una manera positiva en la cancha y ahora soy el escape de alguien de sus problemas por lo que es una hermosa sensación de ser capaz de venir a la cancha todos los días y hacer lo que me gusta.

De todos los récords que tiene, ¿cuál es el que más le ha costado conseguir?

Todos mis récords fueron muy difíciles. Es realmente difícil elegir cuál fue el más difícil, pero si tengo que elegir, será el que logré con otros cuatro de mis compañeros de equipo, que fue el de más tiros de media pista realizados en una hora. Fue muy difícil y agotador tirar desde media cancha durante una hora.

¿Cómo se lleva el estar todo el año viajando por el mundo?

No viajo por el mundo todo el año. Tengo tiempo libre. Es muy difícil pasar a veces seis meses sin ver a la familia, pero cuando lo tengo, hago todo lo posible por compensar el tiempo perdido con ellos. Nunca es fácil estar de viaje, sobre todo en cumpleaños y vacaciones. Agradezco a mi familia que apoye mi carrera, sin ellos no sería posible.

¿Hasta cuándo tienes previsto formar parte de los Harlem Globetrotters?

El baloncesto es un deporte que no se puede jugar eternamente. Ya llevo aquí 11 años y he conseguido muchas cosas que nunca habría soñado. De momento, me tomo los años de uno en uno. Mi cuerpo aún se siente joven y estoy disfrutando.