La espectacular rajada de Jasikevicius: "La decepción con el Barça es enorme, el trato sigue siendo malo"

La historia entre el Sarunas Jasikevicius y el Barcelona no acabó de la mejor de las maneras. El técnico lituano tuvo que salir del conjunto culé el pasado verano tras no aceptar la oferta de renovación a la baja pese a haber ganado la liga la pasada temporada. Un adiós que no le gustó nada.

'Saras' visitaba de nuevo España con la excusa de enfrentarse al Real Madrid en la Euroliga, en un duelo donde se acabó llevando el triunfo, y fue preguntado por su salida del Barcelona, sobre la que se mostró muy enfadado. Una marcha ciertamente inexplicable, pues el lituano había sido capaz de alzarse con varios títulos a lo largo de sus tres años.

"No es la primera vez en la que salgo así del Barcelona, ganando. La decepción es enorme, sin ninguna duda. El trato malo sigue ahora mismo, estos días ha seguido, sobre mi familia y eso. Un día hablaré claro, no quiero hacer más daño. Un día hablaré bastante más de lo que he hablado hasta estos momentos", dijo el técnico tras ganar al Real Madrid con el Fenerbahçe.

[El Real Madrid sucumbe ante un gran Fenerbahce y enlaza su tercera derrota seguida en la Euroliga]

Unas palabras que ya dejaban claro el malestar que sentía con el Barça. Y no se quedó ahí únicamente su respuesta, ya que volvió a cargar duramente por el trato recibido al final de la pasada temporada, donde fue sustituido por Roger Grimau. El actual técnico ha sido incapaz de sacarle el máximo rendimiento a la plantilla y ya ha perdido varios títulos esta temporada.

"Todo el mundo me pregunta por el Barcelona y hay que dejar eso atrás. Además, lo hemos dejado de una manera bastante mala. Hoy he hecho una entrevista en la que he dicho que al final en la Euroliga esto es una victoria y dos días de buena prensa, y si pierdes te vas sin la victoria y tienes dos días de mala prensa. El maratón sigue", sentenció Jasikevicius, visiblemente molesto.

Jasikevicius, entrenador del Fenerbahce, en el WiZink. EFE

Encontró rápido acomodo

Pese a salir de malas maneras del FC Barcelona, Sarunas Jasikevicius encontró rápido acomodo en el baloncesto europeo. El técnico lituano es uno de los más cotizados del continente tras su buen hacer en el conjunto culé y en el Zalgiris y rápidamente tuvo ofertas de trabajo.

El lituano aceptó el pasado mes de diciembre la propuesta del Fenerbahçe y será el entrenador de los turcos durante las tres próximas temporadas. Por el momento ha ganado sus siete últimos partidos y ha colocado a los otomanos a claros candidatos a todo en la Euroliga.