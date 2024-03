El 'caso Horner' golpea a la F1 de nuevo en Arabia: del apoyo del jefe de Red Bull a la claridad de Hamilton

La polémica con el 'caso Horner' continúa en el Gran Premio de Arabia Saudí. El tema se ha vuelto ya recurrente dentro del paddock y cada vez hay más voces que dan su opinión sobre lo ocurrido.

Uno de ellos ha sido Christian Horner. El jefe de Red Bull ha querido exponer cómo se ha sentido en las últimas semanas debido a las filtraciones que se han producido sobre los supuestos mensajes que le habría mandado a la empleada que le denuncio. En Arabia, el mandatario se ha abierto por completo, exponiendo todo lo que le rodea.

"Se han dicho muchas cosas sobre este tema. Se ha generado mucho interés en diferentes áreas de los medios de comunicación por razones diferentes. Es momento de ponerle fin", explicaba Christian Horner en la rueda de prensa de jefes de equipo de este jueves.

A continuación, dio detalles cuáles habían sido sus mayores apoyos durante estos duros momentos. Indicó que su mujer ha sido un factor crucial para evitar caer en una espiral negativa tras las enormes acusaciones que han volado sobre durante las últimas semanas. Eso sí, también declaró que no le gustó las referencias realizadas hacia su ámbito más cercano.

"Mi mujer me ha apoyado mucho, al igual que mi familia, pero la intrusión en mi familia ya es suficiente, tenemos que seguir adelante y centrarnos en aquello para lo que estamos aquí. Es momento de centrarnos en las carreras de Fórmula 1. Existe un proceso de reclamación en cualquier empresa y ese proceso es confidencial entre las personas y la propia empresa", agregó el jefe de Red Bull.

Christian Horner, jefe de Red Bull, en el paddock del GP de Baréin junto a su mujer, Geri Horner. REUTERS

"Todos estamos sujetos a las mismas restricciones, aunque me gustaría hablar de ello, no puedo. La única razón por la que esto ha acaparado tanta atención es por las filtraciones y la atención en los medios de comunicación, que ha sido muy dura en muchos aspectos", sentenció.

Hamilton se pronuncia

Otros de los episodios que ha marcado la última semana ha sido la intromisión de Jos Verstappen, padre de Max. El expiloto de F1 ha asegurado que Horner tenía que marcharse de Red Bull por estar dañando la imagen de la escudería austríaca, a pesar de haber sido absuelto.

Lewis Hamilton ha sido otras de las grandes figuras del paddock que se ha pronunciado acerca de la intervención de Jos Verstappen. El heptacampeón del mundo ha señalado que sus palabras no ayudan a nadie y solo molestan más. Además, a punto a que la intervención de los padres pende de una delgada línea.

Lewis Hamilton responde a los medios en el Gran Premio de Arabia Saudí. REUTERS

"No conozco los detalles al respecto, así que no sé en qué está basando esos fundamentos, pero al fin y al cabo, él no forma parte del equipo, es un padre, así que es solo una opinión, aunque no ayuda", explicó Lewis Hamilton. "Creo que es una línea muy delgada, pienso que también depende de la relación que tengas con tus padres. Conoces a gente que tiene una relación estupenda con ellos, y que han sido unos padres increíbles, y luego tienes a gente que ha tenido malas relaciones, y no se trata necesariamente de padres que hayan sido buenos con ellos", añadió.