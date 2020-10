El Barça deja en el aire el referéndum contra Bartomeu "por motivos de salud"

La Asamblea de Socios Compromisarios del FC Barcelona prevista para el 25 de octubre queda pospuesta. Así lo ha comunicado Jordi Cardoner, vicepresidente de la entidad culé, en su comparecencia de este jueves en la que ha analizado la actualidad social del club. El motivo no es otro que la pandemia y utiliza el mismo para dejar en el aire el referéndum que ya está en marcha contra Bartomeu.

"Teníamos prevista la asamblea para el próximo 25 de octubre, pero todo estaba sujeto a la situación sanitaria. Nos acercamos a esa fecha y nuestros estatus nos piden que con 15 días de antelación se confirme de forma oficial, por lo que la Junta Directiva, reunida este miércoles, acordó por mutuo acuerdo junto con la Secretaría General de L'Esport y Salut Pública posponerla por motivos de salud, según nos permite el decreto ley de la Generalitat de Catalunya. La aplazamos y esperamos poder celebrarla en los próximos meses".

"Se acabarán de revisar los votos de censura y después decidiremos los pasos con la secretaría del deporte y de salud".

"La Junta Directiva todavía no ha debatido si dimite o no. No hemos hablado de ello. Estamos más unidos que nunca".

"Hay 16.000 votos de censura... pero hay 90.000 que no han votado. Hay que considerar las dos partes".

"No puedo contestar si se podrá hacer o no. Dependerá de que haya una garantía sanitaria".