Las elecciones del Barcelona, en Navidad: habrá nuevo presidente antes de 2021

El Barcelona tendrá nuevo presidente antes de que comience el 2021. Al menos esa es la intención que tienen desde el club, a tenor de lo expuesto por Carles Tusquets este lunes 2 de noviembre. El empresario se convirtió en el presidente de la junta gestora del Barça después de la dimisión de Josep Maria Bartomeu y de su Junta Directiva la semana pasada.

Tusquets anunció así en conferencia de prensa que habrá elecciones "en un máximo de tres meses" con el objetivo de "gobernar el club para garantizar su normalidad y proteger sus intereses". Es por esto que han decidido desde la comisión gestora "convocar elecciones en el término más corto posible, será alrededor de las fiestas de Navidad, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan".

"Miembros de la Comisión de Disciplina y de la Comisión de Transparencia lo gestionarán con el Síndico del Socio. La Comisión gestora se encargará del tema económico. Proponemos un calendario de trabajo para que el proceso electoral se haga con las máximas garantías de seguridad sanitaria. Dedicaremos todos los recursos para organizarlo a la altura de esta institución, pero necesitamos que se vote con todas las garantías. Hace falta la máxima seguridad", afirmó Tusquets.

Carles Tusquets, nuevo presidente del FC Barcelona

También se refirió a la pandemia: "Respecto al gobierno del club, está en medio de una tremenda situación de excepcionalidad que ha afectado al club desde el pasado mes de marzo. Todas las empresas tenían un plan de eventualidad para afrontar contingencias, pero no conozco a ninguna que tuviese previsto esta pandemia. Así que no creo que podamos culpar a ningún gestor de esto. Como es una situación excepcional, esto requiere respuestas excepcionales".

"El estadio, el Museu y las tiendas sufren la paralización del turismo y la limitación de personas. La diversificación de ingresos de nuestro club hace que suframos más. Nosotros sufrimos de la ausencia del turismo. El último año de normalidad, nuestro estadio facturó 220 millones. Imaginen lo que significa no poder abrirlo en toda la temporada", continuó el empresario.

Tusquets, presidente de la comisión gestora del Barça Twitter (@FCBarcelona_es)

"Necesitamos seguir reduciendo gastos y la medida más inmediata es la mesa de negociación salarial, que acaba el próximo 5 de noviembre. Esperamos llegar a un acuerdo con los jugadores y los trabajadores. Todos queremos al club. Los socios también están sufriendo. Espero que el personal, tanto el deportivo como el no deportivo, esté a la altura", avisó a continuación.

Situación incómoda

"Todos los que formamos parte de la estructura deben saber que la situación económica del club no es cómoda, es compleja. Tenemos que actuar en dos líneas. Bajar gastos y sacar ingresos que hoy no existen. Hay una absoluta incerteza de los ingresos principales del club. Evaluamos que hay que hacer para equilibrar, hay que hacer unos esfuerzos de unos 300 millones", aseguró Tusquets.

"Me gustaría recordar que en anteriores comisiones gestoras como las de Sala i Marti o Ramon Adell, se constituyeron a final de temporada y en una situación económica más cómoda. Digamos que la situación ahora es la contraria. Además, la pandemia no nos deja tener una visibilidad clara. Por tanto, no podemos dedicarnos solo a clasificar las facturas. Pero estemos uno o dos meses, tendremos que hacer otros trabajos. Esta comisión ve factible, con la ayuda de todos, implementar medidas para paliar estos efectos negativos e implementar un plan para incrementar ingresos y bajar los gastos", afirmó el presidente de la comisión gestora.

"Y esas decisiones podrán ser reversibles. Si la próxima directiva quiere dejar atrás lo que hagamos, podrá hacerlo. Tres ideas finales. Convocaremos las elecciones alrededor de la Navidad. Se tendrá que votar en condiciones sanitarias y que garanticen una alta participación. La segunda idea es que la situación económica es muy compleja y la tercera idea es que se pondrán todas las soluciones. Haremos todo lo posible. Las instituciones financieras saben que este club tiene futuro", sentenció sobre las elecciones a la presidencia del Barcelona.

[Más información - Así es Carles Tusquets, el nuevo gestor del Barça: de fichar a Maradona a su etapa nuñista]