Courtois desmiente que llegara a algún acuerdo con el Barça en 2014

Nunca se quiso ir al Barça. El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, aseguró este jueves que nunca ha tenido ningún un acuerdo para fichar por el FC Barcelona, desmintiendo así a un exdirectivo del Barça que asegura que el jugador estuvo a punto de ir al Camp Nou en 2014. De esta forma, desmiente las palabras que emitió el que fuera parte de la última Junta Directiva culé, Javier Bordas, en El Partidazo de COPE en la noche de este lunes.

"No es verdad que tuviera un acuerdo. Era del Chelsea, jugué en el Atlético cedido, sabía que volvería al Chelsea y quería jugar allí. No sé por qué se ha dicho esto pero no es verdad", declaró Courtois en la rueda de prensa previa al duelo de Bélgica contra Dinamarca en el marco de la Nations League. El guardameta sale rápido al paso de una información que dio mientras este exdirectivo culé se refería a varias operaciones que gestionó durante su estancia en el club.

El guardameta había sido preguntado sobre las declaraciones en la Cadena COPE del exdirectivo azulgrana, quien declaró que habló con el futbolista y "lo tenía hecho" pero que la dirección se decantó finalmente por Marc-André ter Stegen. De esta forma queda claro que Courtois nunca dijo sí al Barça, ni Bordas tenía atado a Thibaut en ningún momento.

Thibaut Courtois, durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia REUTERS

"No creo que tenga que hacer comentarios sobre cosas que la gente diga en periódicos o así. Creo que la gente sabe que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid y que estoy feliz ahí", zanjó. Courtois fue protagonista esa temporada, ya que jugó la final de la Champions League con el Atlético donde cayó ante los blancos en gran parte gracias al gol que encajó de Sergio Ramos en los minutos finales del partido.

Esa temporada del portero belga había sido realmente buena, pero tenía contrato en vigor con el Chelsea. Haber tratado de sacar a Courtois de Londres habría salido realmente caro, no como cuando el Real Madrid se lanzó a por él en 2018 cuando se hizo con sus servicios por 30 millones de euros. Desde ese momento, el rendimiento de Thibaut ha sido realmente bueno. Excepto algún bache puntual en el inicio de su carrera y en la pugna con Keylor Navas por el puesto, es uno de los pilares del equipo.

Sus ídolos

En la misma rueda de prensa, ya con vistas al partido contra Dinamarca en el que Bélgica espera confirmarse como líder de grupo, Courtois comentó que recuerda ver de niño Peter Schmeichel, el famoso portero danés del Manchester United de los años noventa, pero que nunca estuvo entre sus modelos de juventud.

"Le recuerdo, pero mis ídolos era Van der Sar y Casillas", dijo el arquero de los 'Red Devils', de 28 años, sobre el guardameta neerlandés del Ajax, Juventus o Manchester United y sobre que fuera guardameta de la selección española y de su actual equipo, el Real Madrid.

