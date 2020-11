"A Mbappé le hacía ilusión venir": los secretos del Barça en el mercado, al descubierto

El verano de 2017 fue uno de los más movidos que se recuerdan en todo la historia respecto al mercado de fichajes. La salida de Neymar del Barcelona y el fichaje de Kylian Mbappé también por el PSG fueron los que se llevaron la palma, pero la historia pudo ser bien diferente. Ya es conocido de sobra el deseo del Real Madrid por fichar al delantero entonces del Mónaco ese verano, pero no fue el único.

El Barça quiso fichar a Mbappé y estuvo cerca de lograrlo en las últimas horas del mercado cuando se atascó la operación con el PSG. Al final, el club parisino acordó el pago de 180 millones de euros al verano siguiente, pero Javier Bordas, exdirectivo del Barça, ha hablado en El Partidazo de COPE sobre lo que pudo ser un 'bombazo'.

"Intentamos traer a Mbappé y Dembélé juntos. A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça cuando se fue Neymar", contó. "Veía que en el Madrid no tenía sitio por su tridente (la BBC) y el Mónaco prefería venderlo a otro club que no fuera rival directo e Francia. Y aquí podía ocupar el de lugar de Ney. Dije 100 millones porque creía que por esa cantidad hubiera venido. En esa intentona final que hicimos acabó en el PSG, en el penúltimo día".

Kylian Mbappé, en un entrenamiento de la selección de Francia EFE

La vuelta de Neymar

Bordas ha contado varios secretos más de su época en la secretaría técnica del Barcelona (2010-2020). Saca pecho de que el PSG negociara la salida de Neymar en 2019 para que acabara en el Barça de vuelta y cuenta cómo fueron las negociaciones:

"Ofrecimos al PSG 110 millones más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé. El PSG quería 130 millones más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé. El padre de Neymar se ofreció a poner esos 20 millones y yo creo que los podía haber bajado por la presión que hizo Neymar. En el momento en el que el padre dijo que los ponía el PSG no estaba dispuesto a renunciar, aunque los hubiera terminado recuperando. Nosotros teníamos un tope que no podíamos rebasar. Estuvo muy cerca", reveló.

Neymar en un calentamiento del PSG Reuters

Courtois, Monchi...

Entre otros temas, Bordas también descubrió que intentó fichar a Courtois: "Al principio yo quería fichar a Courtois, y se veía muy mal lo de las filtraciones a la prensa. Y salió en las portadas de los catalanes que podía venir. Se preguntó que quén había sido y yo dije que no. Yo no entendía que no quisiesen traerlo. Y lo filtré porque estaba desesperado, me parecía el mejor. Al final fichamos a Ter Stegen, que Zubi acertó. Yo hablé con Courtois y lo tenía cerrado", dijo.

Entre otros secretos más del Barça en los últimos años, Bordas habló del tridente que se pudo reunir para los despachos: Monchi - Jordi Cruyff - Thierry Henry: "Yo sabía que Robert se iba y hablé con los tres y todos estaban de acuerdo los unos con los otros. Se admiraban mutuamente y creo que hubieran hecho una gran secretará técnica. Monchi estaba en la Roma y aceptaba fichar por la Roma. Bartomeu confía en Pep Segura, que era protector de La Masía, y el presidente veía a Monchi más como fichador", explicó.

Por último, también habló del futuro de Messi: "La continuidad de Messi depende de cómo vea al equipo. Si lo ve con opciones de ganar, querrá quedarse. Él siempre ha sido muy respetuoso con todas las decisiones. ¿Si pidió fichajes? Él quería a Neymar".

