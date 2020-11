Pedri y su prueba con el Real Madrid: "Doy las gracias al que me dijo que no valía"

Pedri está siendo una de las sensaciones del fútbol español en este inicio de temporada. Su aparición en el Barcelona sin haber cumplido los 18 años ha sorprendido a muchos. Fue titular, incluso, en El Clásico contra el Real Madrid, club con el que también se le relacionó tiempo atrás. Sobre ello ha vuelto a hablar en El Larguero de la Cadena SER y ha dejado unas declaraciones algo polémicas.

"Fui a probar con el Real Madrid una semana pero me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Doy las gracias al que me dijo que no valía, ahora estoy en el equipo que siempre he amado. Ponerme la camiseta del Madrid fue extraño, siempre he ido con la del Barça", contó sobre su prueba con el Real Madrid.

Sobre su titularidad en El Clásico siendo tan joven contó cómo se enteró: "Dos días antes del Clásico me dijeron que iba a ser titular y dije… hostia, ¡esto ya va en serio!. ¿Si dormí bien? Sí, en eso nunca he tenido problemas", comentó sobre su cita más importante hasta la fecha como jugador del Barcelona.

Día a día con Messi

Pedri también se extendió sobre lo que significa para él compartir vestuario con Leo Messi: "De Messi lo que más me sorprende es las cosas que hace en el entrenamiento. Es como Oliver y Benji pero en la realidad", dijo. "Jugar con él es un premio que me ha dado la vida", añadió.

Vinicius ante Pedri y Piqué, en El Clásico de la jornada 7 de La Liga EFE

"No te acostumbras a ver las jugadas que hace Messi. Todos te sorprenden. Poder aprender de ellos es un lujo. Ver las cosas que hace Messi… hace lo que quiere y cuando quiere", siguió hablando sobre el argentino. Y reconoció que se sorprendió cuando le conoció: "Claro que impone Messi, lo ves en la TV y en la play y verlo en la vida real impresiona. Me impresionan todos", contó.

Pedri dio sus claves para luchar contra el éxito siendo tan joven: "Yo creo que si pierdes la humildad y dejas de ser como eres se pierde al futbolista", dijo. Para ello se apoya en su familia: "Mis padres y mi hermano son los que me dan más consejos. Está muy bien porque te hace exigirte y estar con los pies en el suelo", explicó.

El vestuario del Barça

Sobre las relaciones que tiene en el vestuario del Barça, dijo con quien se lleva mejor: "Sobre todo me llevo muy bien con Trincao, llegamos al mismo tiempo, empezamos a entrenar juntos…. con Ansu muy bien. Ahora ha tenido la lesión y tiene que trabajar para estar lo mejor posible. Hemos hecho buenas migas".

Describió a Ansu Fati, con quien comparte edad y ahora, hasta la lesión de Ansu, forman la pareja de moda del futuro del fútbol español: "Ansu tiene mucho gol. Mucha calidad, uno contra uno… tiene muchísimo futuro y lo tiene todo, dijo de su compañero.

En cuando a la Selección, no se quiere cerrar las puertas de la Absoluta mientras crece en la sub21 de Luis de la Fuente: "Ojalá pueda ir a las dos, a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos", dijo. "No me gusta ponerme techos. Hay que ir paso a paso. Siempre he dicho que me gustaría jugar un Mundial con la Selección", analizó de cara al futuro.