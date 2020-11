Cerezo desmiente la creación de una Superliga y deja la puerta abierta al regreso de Griezmann

Enrique Cerezo siempre acostumbra a hablar claro. El presidente del Atlético de Madrid, en uno de los momentos más complicados del equipo en las últimas semanas, ha salido a la palestra para criticar el parón de selecciones que se ha celebrado y que ha causado numerosas bajas en el conjunto de Simeone. Además, el máximo dirigente colchonero ha tratado asuntos como la confección de la plantilla, dejando la puerta abierta a un posible regreso de Griezmann.

El presidente rojiblanco, en primer lugar, mostró su disconformidad con las convocatorias de selecciones que se han celebrado esta semana. Para Cerezo, "lo mismo que los clubes" pueden sacrificarse, "las selecciones también se tienen que sacrificar" y "si no se puede jugar, pues no se juega". El dirigente tiene claro que debe haber "más control y seguridad" porque "no es lo mismo hacer un viaje de Madrid a Barcelona que un viaje de 13 horas a Brasil o Uruguay", aseguró en una entrevista para El Larguero.

Todavía más en su caso, donde tan solo han sido convocados cinco jugadores "y todos vuelven tocados". Especial preocupación hay con Luis Suárez, positivo por la Covid-19 con Uruguay y del que espera que "pueda marcar entre 20 y 25 goles" esta temporada. Sin embargo, el delantero no ha sido el único afectado: Herrara tuvo que abandonar la concentración por lesión. Barcelona, Lokomotiv, Valencia o Bayern son algunos de los partidos que le vienen al Atlético. Encuentros "muy importantes" en los que, según ha recalcado Cerezo, se están "jugando mucho".

Luis Suárez y Enrique Cerezo posan con la camiseta del Atlético de Madrid @Atleti

"Hemos arriesgado mucho con jugadores para que ahora no podamos disponer de ellos por estas razones", ha subrayado el presidente del Atlético de Madrid, notablemente disgustado por las bajas causadas por el ya conocido como 'virus FIFA'.

Cerezo también aprovechó para desmentir una de las revelaciones de la temporada. Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, aseguró el mismo día en el que dimitía que se estaba creando una Superliga europea que compitiera con la Champions. Palabras que le han generado críticas desde la UEFA y que, según Cerezo, no han llegado a las oficinas del Atlético.

"Nadie nos ha hablado de ella", ha advertido el presidente colchonero. "Que yo sepa oficialmente nunca ha existido esa palabra" y, en caso de que llegue "a salir ese proyecto", Cerezo cree que "a lo mejor hay clubes que piensan que es mejor", por lo que no ha mostrado una gran oposición a la idea.

'Caso Griezmann'

El delantero del FC Barcelona no termina de encontrar su sitio en el equipo. Con Koeman a los mandos ha generado dudas, no ha contado con todos los minutos que preveía y, para colmo, se ha generado cierta tensión con Leo Messi que ha hecho estallar al argentino. Es por ello que nadie certifica que el francés vaya a seguir en el club catalán mucho más tiempo.

Cerezo, sobre la posibilidad de ficharle de nuevo, ha dejado la puerta abierta porque "la vida da muchas vueltas" y "lo único seguro es que ni Suárez ni otros jugadores" jugarán esta próxima jornada liguera. Cuando se marchó, ha recordado el dirigente, le comentó a Griezmann que "ojalá le tratasen y le quisieran como en el Atlético", algo que no sabe si está ocurriendo porque "se ha encontrado un club en una situación complicada".

