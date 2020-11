Asenjo: "Kubo es un jugador importante, que quiere abrirse camino y está dispuesto a todo"

Sergio Asenjo (31 años, Palencia) es uno de los pesos pesados del vestuario del Villarreal y uno de los 'culpables' del gran inicio de temporada que está firmando el 'submarino amarillo. El guardameta no lo ha tenido fácil en su carrera. Graves lesiones le han apartado de los terrenos de juego, pero ahora vive un gran momento en lo individual y colectivo.

El Villarreal ocupa los puestos altos de la clasificación de La Liga y tan solo tiene el lunar de la derrota en el Camp Nou frente al Barcelona. Buen rendimiento en el campeonato doméstico y también en la Europa League, y ahora, tras el parón de selecciones, toca volver a jugar cada tres días.

Nueve goles ha encajado el palentino en lo que va de Liga, dejando su portería a cero en tres de los nueve encuentros que ha disputado. EL ESPAÑOL ha podido hablar con un Sergio Asenjo que refleja la ilusión por una temporada que puede ser muy buena para él tanto a nivel de equipo como en lo personal. "Ahora que estamos ahí entre los mejores, lo que hay que hacer es seguir trabajando", dice el arquero.

Sergio Asenjo, con el escudo del Villarreal a sus espaldas Instagram (@sergioasenjo1)

El siguiente desafío que tiene por delante Asenjo es el encuentro ante el Real Madrid. Confía en las opciones del Villarreal de Emery, aunque enfrente tenga a una plantilla "hecha para ganarlo todo". "Estamos en el mejor momento para hacer frente a un Real Madrid que seguro se querrá resarcir de esa derrota en Mestalla", afirma Sergio.

¿Cómo te encuentras en este inicio de temporada?

La verdad que muy bien. Con un cambio de entrenador y de cuerpo técnico, trabajando en este inicio de temporada para ganarme la confianza del míster. Y bueno, estamos ahí arriba en La Liga, así que todo muy bien, la verdad.

El parón fue complicado, luego unas vacaciones más cortas de lo habitual y una nueva temporada con importantes cambios. El Villarreal parece haber dado un importante paso adelante este curso.

Siempre que hay un cambio de cuerpo técnico hay como una especie de incertidumbre de cómo se va a aclimatar el equipo, pero desde el primer día con el míster fue todo bien, la plantilla está muy metida, se ha formado una plantilla muy competitiva. Y lo importante es que estamos haciendo un grupo muy bueno en lo personal, así que luego en lo deportivo es el trabajo diario.

Leyendas como Bruno o Cazorla han dejado el equipo, pero el Villarreal ha fichado muy bien, ¿cómo ves este nuevo proyecto con Emery a la cabeza?

Sí, es eso. Los cambios que hubo en verano, la salida de nuestro capitán, también Santi tomó la decisión de irse de España y, bueno, esas pequeñas dudas de cómo va a empezar la temporada, pero con Unai quedó todo claro y el trabajo ha sido muy bueno. Trabajamos mucho en pretemporada para que el inicio de La Liga fuese óptimo y así ha sido. Yo creo que tampoco esperábamos estar tan arriba. Ahora que estamos ahí entre los mejores, lo que hay que hacer es seguir trabajando.

También llegó un Kubo que está en pleno proceso de adaptación. En él tienen puestas muchas expectativas y hay una gran atención mediática, ¿cómo le ves?

La verdad es que no le conocía personalmente. Se ha adaptado a la perfección. Un chico joven, que tiene mucha ilusión por abrirse camino en Primera División, siempre dispuesto a todo, con una sonrisa. El míster ya lo ha dicho, va a haber minutos para todos. Hay muchos partidos, tres competiciones y necesitamos a todos. Kubo es un jugador importante, un jugador diferente, con un largo camino por recorrer, pero lo mejor es que ha entrado con ganas, con ilusión y predispuesto a dar lo mejor de sí.

Lo cierto es que el Villarreal está obteniendo resultados, pero sobre todo convenciendo en el campo. Este arranque ha despertado ilusión, ¿eso se nota también dentro del vestuario?

Hombre, la ilusión de vernos arriba es importante. Creo que, sobre todo, hay que tener los pies en el suelo, pero viéndote ahí arriba, en esos puestos... Pero hay que seguir con la mentalidad y humildad del Villarreal, con el trabajo diario e ir a cada partido como si fuese el último, que es lo que estamos haciendo. Trabajando y luchando los 90 minutos, y con nuestros argumentos ir a por cada fin de semana.

El objetivo que tenéis ahora marcado es entrar en esos puestos europeos, pero esta Liga parece más disputada que nunca desde hace años, ¿creéis que podéis dar el campanazo?

Sí que es verdad que la plantilla es muy competitiva. El míster está contando con todos, tanto en Europa como en La Liga hay un montón de rotaciones y el equipo no lo nota, estamos sacando los partidos adelante. Pero estamos en noviembre, estamos ahí arriba con la Real Sociedad y Atlético de Madrid, pues esto ahora mismo es anecdótico, pero te refuerza en el trabajo que tienes que hacer cada día.

Sergio Asenjo, en un partido del Villarreal en la temporada 2020/2021 Instagram (@sergioasenjo1)

Es más fácil verte ahí con los mejores que como ha pasado otros años, que hemos tenido que sufrir mucho. Esto nos tiene que servir de motivación, pero el camino es muy largo, es una carrera que apenas acaba de empezar y vamos a ver sobre todo este mes y medio hasta Navidad. Con un calendario durísimo, cargado de partidos y ya cuando pasen las navidades será cuando veremos hasta dónde puede llegar este Villarreal.

No perdéis desde septiembre. El partido ante el Barça fue complicado para vosotros, pero desde entonces habéis mantenido una racha de siete victorias y dos empates.

Está claro que esa primera parte en el Camp Nou fue un punto de inflexión. Nos hirió el orgullo. Teníamos la ilusión por sacar algo positivo del campo del Barça, pero no salieron las cosas. A partir de ahí, el equipo tiró de trabajo, de orgullo y de humildad para cada día dar el máximo y la verdad es que la racha es impecable, y hay que seguir esta misma línea.

Y ahora el Real Madrid...

Ahora llega el Real Madrid, un partido muy complicado con una plantilla confeccionada para pelear por todo y, bueno, sí que tenemos las ganas de que después de ese partido en Barcelona en el que no salieron las cosas, pues hacer ahora un partido completo. Utilizaremos nuestras armas, pero siempre respetando que estamos ante una plantilla hecha para ganarlo todo, con muchos de los mejores jugadores del mundo.

El Real Madrid podría llegar a La Cerámica con bajas importantes.

Nosotros no vamos a plantear el partido dependiendo de los jugadores que vaya a sacar el Madrid. Vamos a plantear nuestro partido, con los jugadores que el míster crea que puedan sacar el mayor rendimiento. Y sí que a partir de ahí, pues la verdad que es una pena que algunos jugadores puedan estar lesionados o sufriendo la Covid, pero muchos vamos a pasar por ello y no hay que darle más vueltas. El partido será muy complicado salga quién salga. Pero es cierto que si no salen jugadores más habituales, saldrán otros que quieran demostrar que pueden estar ahí, así que será seguro un partido muy complicado.

Las críticas se están cebando con el Real Madrid y con Zidane. Toda la polémica que hubo en Mestalla... Desde fuera, ¿cómo veis al equipo blanco los rivales?

Nosotros, o yo que llevo ya muchos años en el Villarreal, pues nos hemos enfrentado muchas veces ya al Real Madrid. Ha habido momentos en los que ellos estaban pasando una racha negativa, otros momentos en los que se estaban jugando La Liga... La verdad es que nunca sabes cuándo es el mejor momento para enfrentarte a ellos.

Sergio Asenjo, en un entrenamiento del Villarreal Instagram (@sergioasenjo1)

Lo que sí tengo muy claro es que nosotros estamos en un buen momento. Estamos en el mejor momento para hacer frente a un Real Madrid que seguro se querrá resarcir de esa derrota en Mestalla. El partido será complicado, tampoco sabes a qué Madrid te vas a enfrentar, pero está claro que ellos querrán los puntos para estar a final de año lo más arriba posible en la clasificación de La Liga.

Confías en vuestro estilo y en la dinámica positiva, ¿sabéis ya cómo desactivar al Real Madrid?

Está claro que estas semanas de parón son difíciles, pero bueno, entre el jueves y el viernes hay que ir ultimando los detalles para el partido del sábado y llegar lo mejor posible. Pero sí, si hay que ultimar detalles será entre el jueves y el viernes, que será cuando ya esté toda la plantilla completa. El míster hará un planteamiento para hacerle frente al Madrid.

Ya eres todo un veterano de La Liga. Has pasado por situaciones muy complicadas por las lesiones, pero estás en un gran momento, ¿te queda cuerda para rato?

Creo que esos malos momentos que he pasado en mi carrera hacen que hoy en día valore mucho más las cosas, que disfrute como si fuera un chaval de 20 años. Con 31 años y como portero, pienso que me quedan muchos años para seguir disfrutando. Ojalá que el físico me respete, que las lesiones me respeten, y yo haré todo el trabajo que pueda hacer lo mejor posible para que se pueda ver al mejor Asenjo que se puede ver. Pero está claro que estoy disfrutando mucho de esta etapa con el míster y ojalá que salga un año fantástico para todos y, en lo personal, que se vea al mejor Asenjo posible.

Tu contrato acaba en 2022, ¿hay negociación sobre la mesa para extender tu vinculación con el Villarreal?

Por mi cuenta no va a quedar. Me siento ya parte de la casa, llevo ocho años aquí y hemos vivido grandes momentos juntos. Está claro que si llega el día de sentarse a negociar, seguro que rápido se solucionará. Pero ahora estamos centrados en la temporada y ojalá que llegue ese momento y podamos arreglar esto. Soy muy feliz aquí, me he aclimatado a cómo se vive aquí, estoy muy a gusto y muy cómodo. Me siento muy partícipe de cómo se lleva el fútbol en esta casa y ojalá, ojalá, más pronto que tarde se pueda solucionar todo y me pueda quedar.

En la actualidad, eres uno de los porteros españoles más en forma del panorama y este 2021 es año de Eurocopa. Luis Enrique decía que contaba con cuatro porteros en estos momentos, pero con tus buenas actuaciones, ¿te ves con opciones de estar entre los elegidos?

Lo que de verdad quiero es que me respete el físico y la salud, aunque está claro que en la vida hay que tener metas. Yo he tenido la suerte de poder estar en alguna convocatoria de la Selección y debutar. Hay que trabajar muy duro, siempre respetar a los compañeros que están yendo e intentar ponérselo difícil al seleccionador porque eso es lo que hará que la portería de España sea más competitiva y esté lo mejor defendida posible. Ojalá pueda hacer un gran año en lo personal y en lo grupal con el Villarreal, y eso me pueda abrir la opción de la portería de la Selección.

