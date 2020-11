El CD Tenerife suspende a los dos jugadores que fueron pillados en un club de alterne

El CD Tenerife no ha tardado en actuar ante el último escándalo que ha afectado al club. En esta última ocasión, más concretamente a dos jugadores de la actual plantilla isleña. Alberto Jiménez y Javi Alonso, miembros de primer equipo, fueron pillados en un club de alterne hace unos días. Ahora, el club ha confirmado que les ha suspendido temporalmente y que ha abierto un expediente para tomar una decisión definitiva.

Juan Carlos Cordero, director deportivo de la entidad, ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance de los últimos días del CD Tenerife, inmerso en una crisis institucional y deportiva. El dirigente ha pedido paciencia con los jugadores, que según ha confirmado ya se han disculpado por sus actos, y ha asegurado que la investigación por parte del club sigue abierta.

"Alberto y Javi Alonso están suspendidos", ha dejado claro ante los medios. Ambos jugadores "han pedido disculpas" y "saben que se equivocaron". Sin embargo, Cordero ha explicado que su "opinión" es que "no hay que crucificarlos" por los actos protagonizados. El club ya ha tomado cartas en el asunto y no olvidará lo sucedido. "Se ha abierto un expediente porque esto no se puede dejar pasar, han puesto en peligro al club", ha subrayado el director deportivo tinerfeño.

La razón de la polémica no es solo que dos futbolistas profesionales, en plena temporada, acudieran a un local de alterne y fueran 'cazados' en una redada. El problema principal, como ha denunciado el CD Tenerife, es que los dos jugadores pusieron en riesgo tanto al resto de la plantilla como toda la competición de Segunda División. Saltarse las medidas de seguridad sanitarias en la noche previa a un entrenamiento podría haber generado un foco de contagio en el club isleño.

Hechos públicos

La voz de alarma se dio el pasado 21 de noviembre, cuando las autoridades locales confirmaron que se había producido una redada en un club nocturno donde, "a pesar de los llamamientos a la responsabilidad", no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad obligatorias para hacer frente a la Covid-19. "Sin licencia; se fumaba en el interior; obstaculizan la labor policial; presencia de sustancias estupefacientes; incumplimiento de horario y 19 actas por no usar mascarilla", informó la Policía Local en un comunicado.

El Tenerife tampoco tardó en reaccionar cuando se conoció que había hasta dos representantes de su plantilla en dicho establecimiento. El club abrió "un expediente de carácter interno, a fin de esclarecer los hechos y posteriormente depurar las consiguientes responsabilidades" y mostró su enfado por la situación. "El club lamenta profundamente este tipo de comportamientos que resultan inaceptables desde todo punto de vista, y más aún en la coyuntura social y sanitaria actual", explicaron en un comunicado.

