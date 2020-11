Griezmann: "Llevo mucho tiempo aguantando cosas y ya dije basta"

Antoine Griezmann no lo ha tenido fácil desde que fichase por el Barcelona en el verano de 2019. Dejó de ser la gran estrella del Atlético de Madrid, equipo con el que perdieron los culés el pasado fin de semana, para formar parte del Barça y pasar a compartir vestuario con Leo Messi.

Sobre la relación entre francés y argentino han corrido ríos de tinta, echando leña al fuego en las últimas semanas tanto el exrepresentante de Griezmann como su propio tío. Ahora es el futbolista el que toma la palabra para protagonizar la última entrega del programa Universo Valdano.

El espacio de Movistar Plus cuenta con el galo este lunes, pero en un avance ya se han estrenado algunas palabras de un Antoine Griezmann que ha dicho "basta". Así mismo lo asegura él, al señalar que no habla desde su presentación como nuevo jugador azulgrana y que ha llegado la hora "de poner las cosas en su sitio".

Griezmann abandona el césped sustituido Reuters

"Desde que he llegado, desde mi presentación no hablo. Como dije ese día, yo no quería hablar fuera, sino en el campo. Porque yo soy así, es lo que mejor se me da, estar con el balón en los pies. Pero es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que basta", ha asegurado el delantero galo.

Griezmann, harto

Estas declaraciones del futbolista no hacen más que confirmar que está cansado. Pese a no hablar públicamente, siempre ha estado en el centro de la noticia por su mal feeling con Messi. El '10' del Barça también habló tras regresar de la concentración con la selección de Argentina.

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Recién llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda... Una locura", afirmó 'La Pulga' nada más bajarse del avión. Un comentario que llegó también tras todo lo dicho por el círculo cercano de su compañero de equipo.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", dijo Eric Olhats, su exagente, en France Football.

Messi y Griezmann calientan en el Wanda Metropolitano Reuters

El tío de Griezmann, Emmanuel Lopes, también dejó sus impresiones, esta vez en El Chiringuito de MEGA: "Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Entonces ¿Qué está pasando dentro? Hay cosas que no siempre se pueden decir. Básicamente, en el Barça no se trabaja lo suficiente y básicamente los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas".

"Así que es evidente que si no se trabaja... Antoine necesita trabajar aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien", añadió el tío del internacional francés, quien más tarde diría que Messi estaría "enfadado con Griezmann" por sus palabras.

