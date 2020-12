El Barça prepara la venta de Coutinho para el mercado de enero

Corren tiempos muy difíciles en el FC Barcelona. Si las cosas en el campo siguen registrando altibajos, con continuas idas y venidas que dependen del día que tenga Messi y de su acierto, en el apartado económico sigue estando todo bastante negativo, muy negro. Tanto es así que en el club ya se plantean medidas serias y drásticas.

Hasta cierto punto esto podría ser normal para un club. Sin embargo, hay que recordar que el FC Barcelona se encuentra prácticamente descabezado tras la marcha de Josep Maria Bartomeu. Es una Junta Gestora quien está al frente del club y quien toma ahora las decisiones hasta que se celebren las elecciones y surja un nuevo presidente.

De momento, esa responsabilidad cae en la figura de Carles Tusquets que, lejos de ser un actor secundario que quiere mantenerse en un segundo plano, está tomando un sorprendente protagonismo en las últimas fechas. Tusquets se ha mojado varias veces en temas tan importantes como la venta de Messi, el estado del Camp Nou o la continuidad de Ronald Koeman.

Carlos Tusquets, presidente de la comisión gestora del Barcelona fcbarcelona.es

Sin embargo, su labor y sus presencias no están dejando indiferente a nadie, especialmente desde que confesó a los cuatro vientos que vender a Messi hubiera sido lo mejor para un club que tiene una deuda astronómica y cuyo estadio se está cayendo a cachos. Tusquets es enormemente partidario de actuar cuanto antes, ya que la situación financiera de la entidad requiere una intervención inmediata.

Por ello, y a pesar de que las elecciones están situadas en el calendario para dentro de algo más de un mes, concretamente el 24 de enero, Tusquets quiere dejar su sello y mover algunas piezas en el tablero del Barça, un tablero que está prácticamente en la ruina. La decisión que habría tomado el presidente de la Junta Gestora sería la de vender a Philippe Coutinho.

Así lo anuncia este viernes el diario Ara, ya que Carles Tusquets se habría puesto en contacto con Ramon Planes, responsable de la secretaría técnica del club, para iniciar los trámites para la venta del jugador brasileño a fin de recaudar un dinero que es de extrema necesidad. Tusquets quiere que esta venta se produzca en el mes de enero e incluso antes de que se lleven a cabo las elecciones.

La venta de Coutinho

Por esta razón le ha pedido a Ramón Planes que comience a mover la operación y al jugador para encontrar cuanto antes un club con el que llegar a un acuerdo para desprenderse de uno de los jugadores que había sido rebautizado como 'gran fichaje' de esta temporada a pesar de que regresaba de una cesión en el Bayern Múnich. Ante la falta de incorporaciones, se le ofreció a Koeman el regreso de Coutinho como la aparición de una nueva figura, cuando en realidad no dejaba de ser una de las operaciones económicas más catastróficas de la historia del club.

Philippe Coutinho ante Jens Jonsson, en el Cádiz - Barcelona de La Liga Reuters

La intención de Tusquets no es otra que poder mover la operación cuanto antes para que el nuevo presidente que salga como ganador de las elecciones pueda autorizar esta venta tan necesaria para revitalizar las cuentas del club y en las que no ha bastado con la adecuación salarial pactada con la plantilla. Sin embargo, y a pesar de que en un principio los estatutos del club azulgrana no permiten que la Junta Gestora tome decisiones ejecutivas, Tusquets no descarta repetir lo realizado por Ramon Adell en 2015 cuando autorizó los fichajes de Arda Turan y Aleix Vidal.

La situación del FC Barcelona es completamente dramática por lo que operaciones como la salida del brasileño se antojan necesarias. No obstante, también será un aspecto a valorar por Ronald Koeman, que no tiene una plantilla especialmente amplia y en la que hay lesiones de larga duración como las de Sergi Roberto, Piqué o Ansu Fati. Coutinho, que empezó la temporada con confianza, ha perdido protagonismo y ha caído de nuevo en el ostracismo, por lo que es un buen candidato a salir, especialmente si finalmente se toma la decisión de acometer fichajes como los de Depay o Eric García, los cuales solo pueden llegar si la cifra de ventas es cuatro veces superior a la de fichajes.

