Muere Alejandro Sabella, exseleccionador argentino, a los 66 años

Llora el fútbol argentino en un 2020 para el olvido. Días después de la pérdida de Diego Armando Maradona, astro y Dios para muchos, ha perdido la vida Alejandro Sabella. El técnico no alcanzó la relevancia de 'El Pelusa', pero también contaba con un amplio cariño de sus compatriotas por su largo recorrido en el mundo del fútbol tanto como jugador como en el papel de entrenador. Un virus intrahospitalario complicó su cardiopatía aguda.

Alejandro Sabella fue ingresado el pasado 25 de noviembre. El mismo día que Maradona perdía la vida como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, Sabella tenía que acudir de urgencia al hospital. La noticia no se conocería hasta la mañana siguiente, cuando Argentina intentaba todavía asumir el adiós del '10'. Un duro golpe que provocó una oleada de mensajes para soñar con la recuperación del exentrenador.

En los últimos días su situación no mejoró y fue a peor. Sabella, según confirmaba el parte médico del hospital donde se encontraba, tenía un pronóstico reservado. "El ICBA, Instituto Cardiovascular comunica que el paciente Alejandro Sabella de 66 años de edad, padece una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad, habiendo ingresado a nuestra institución el día 25 de noviembre de 2020, con un shock cardiogénico e infección previa", indicaron desde la clínica por medio de un comunicado oficial el pasado 1 de diciembre.

Poco más de una semana después, y justo cuando se había vuelto a filtrar que Sabella no pasaba por un momento fácil, el exseleccionador fallecía a los 66 años. El fútbol argentino, por segunda vez en menos de un mes, se ha visto golpeado por la tragedia.

Alejandro Sabella pasó por numerosos equipos. Sin embargo, su gran logro y por el que se ganó el cariño de todos los aficionados fue haber llevado a Argentina a ser subcampeona del mundo en 2014. Fue nombrado en 2011 y su selección supuso su último trabajo como técnico. Cuando se marchó de Brasil con la plata y tras perder ante Alemania en la prórroga, 'Pachorra' optó por parar durante un tiempo que se ha vuelto definitivo.

"No tengo pensado hoy volver a dirigir. En el corto plazo no me veo porque no creo que pueda darle el cien por ciento a los jugadores", indicó hace unos meses, en febrero, cuando se le comentó la posibilidad de regresar para dirigir a algún club. En su historial quedan la Albiceleste, Al-Jazira o Estudiantes de La Plata, además de otros muchos equipos como River o Corinthians, donde ejerció de segundo técnico.

Larga trayectoria

Alejandro Sabella, también conocido como 'Profesor', se curtió como jugador en la cantera de River Plate. De Argentina dio el salto a Inglaterra para pasar por las filas del Shelffields United y el Leeds. También defendería los colores de Estudiantes, Gremio, Ferreo o el mexicano Irapuato. Antes de los 90 se retiró para, inmediatamente después, comenzar a prepararse en los banquillos como ayudante antes de convertirse en primer entrenador.

