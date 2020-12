Así eran las preguntas y respuestas pactadas para el examen de italiano de Luis Suárez

Los profesores que tenían que examinar a Luis Suárez enviaron al jugador una serie de preguntas y respuestas redactadas para que preparara la prueba y pudiera obtener el pasaporte italiano que le permitiría fichar por la Juventus. En ellas, como ha podido comprobar la fiscalía de Perugia, no solo se dan indicaciones para explicar cómo sería el examen, sino que se extienden en las respuestas pertinentes. Una de las conversaciones entre los profesores hace hincapié en no modificar las preguntas facilitadas al jugador porque "obviamente habla en español". Todo fue una farsa.

Las preguntas y respuestas publicadas en medios italianos acaban por indicar que el proceso no se llevó a cabo como debía. Incluso los profesores comentaron, en estos correos interceptados, que Luis Suárez sospechaba por la velocidad de los procedimientos. Entre los técnicos se hablaba de "expedientes a memorizar para el breve examen oral" que duraría 15 minutos y también se le facilitó una conversación con Lorenzo Rocca, profesor que, según la información obtenida por la fiscalía, se reía de las capacidades del jugador.

El profesor que examinaría a Luis Suárez comenzaría tal que así: "Bienvenido, preséntese y hable un poco de usted". Entonces, el delantero uruguayo tendría que responder ampliamente: "Vivo en Barcelona, en España, desde hace seis años. España me gusta mucho, dos de mis hijos nacieron en España. Barcelona me gusta mucho, me fui de vacaciones a Barcelona cuando tenía 15 años y me gustó mucho. Llevo 10 años casado. Mi mujer se llama Sofía y es uruguaya, pero tiene pasaporte italiano. Tengo tres hijos: una niña que se llama Delfina y tiene diez años, un niño que se llama Benjamín y tiene siete años. El último niño se llama Lautaro y debe cumplir dos años".

Simeone y Luis Suárez durante un partido del Atlético EFE

En otra de las cuestiones, el actual jugador del Atlético de Madrid tenía que comparar Italia y su país. Por ello, Suárez tenía que relatar cómo era su lugar de origen, según recoge La Gazzeta dello Sport: "Mi familia está formada por cinco personas: yo, mi esposa y mis tres hijos. Mi familia de origen en Uruguay estaba formada por ocho personas: tengo cinco hermanos, dos hermanas y tres hermanos, la familia de mi esposa también es numerosa, generalmente en Uruguay las familias son numerosas". Incluso se le iba a preguntar sobre los planes que podía realizar cerca de Perugia con su familia, con la respuesta correspondiente.

Los señalados

Hace unos días se confirmó que el examen había sido una farsa. Y también que el fiscal, intentando obtener más datos, no había recibido ninguna respuesta de Luis Suárez para ser interrogado. Por si fuera poco, los últimos avances señalan a la Juventus como posible colaboradora de todo lo sucedido, pese a que negaran desde un principio cualquier tipo de vinculación. Uno de sus miembros llegó a contactar con una ministra para obtener información acerca del proceso judicial.

Por el momento, los únicos perjudicados directos han sido la Rectora, el Director General y los profesores de la Universidad para Extranjeros de Perugia. Todos estarán, como mínimo, ocho meses inhabilitados por la trama montada.

