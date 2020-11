Mourinho le amarga la renovación a Guardiola y pone al Tottenham líder de la Premier League

El Tottenham de Jose Mourinho marca estilo en la Premier League. El equipo londinense es el actual líder de la liga inglesa tras vencer al Manchester City por 2-0 gracias a los goles de Heung-min Son y Giovani Lo Celso. Una victoria que sabe a gloria a los de White Hart Lane, pero que sabe todavía mejor a su técnico. El portugués alcanza la primera posición de la tabla tras vencer a su archienemigo Guardiola.

Los Hotspur encarrilaron pronto el partido con el tanto de Heung-min Son en el minuto 5 de partido, algo que sin duda benefició al plan de Jose Mourinho, que se vio por delante en el marcador a las primeras de cambio. Qué duda cabe que esto ponía muy bien las cosas para los locales y que ayudaba a alimentar las polémicas surgidas entre ambos entrenadores antes del choque a raíz de la renovación de Pep.

El técnico catalán ha sido noticia por la ampliación de su contrato como entrenador del Manchester City, una renovación astronómica en cuanto a lo económico, evidentemente. Mourinho fue preguntado sobre este tema y el luso aseguró que le parecía normal, ya que nadie le había puesto una pistola en la cabeza al de Santpedor para continuar con los citizen.

Mourinho da indicaciones al lado de Guardiola EFE

Más allá de sus rifirrafes habituales, el encuentro pintaba bien para los de casa, que están cuajando una temporada sensacional, especialmente bajo el liderazgo de Heung-min Son. El City había salido bien al choque, asediando la meta de Hugo Lloris, pero pagaron caro su despiste y se vieron rápido por detrás en el electrónico.

Sin embargo, los problemas pudieron ser mayores para el City, ya que Harry Kane puso el segundo del partido tras una bonita combinación con Bergwijn y Son. No obstante, el tanto fue anulado por fuera de juego en una decisión correcta y el marcador no se movió de ese 1-0 casi inicial.

El City intentó crecer con el balón en el partido y volvieron a merodear el área de Lloris. Sin embargo, su miedo a que les cazaran en alguna contra, principal virtud del Tottenham y gran debilidad de los de Manchester, les hacía ir siempre con un ojo en su espalda. Aun así, consiguieron hacer el tanto del empate por mediación de Laporte, que enmendaba su fallo en el gol del Tottenham tras una gran jugada de Gabriel Jesús. Sin embargo, apareció el VAR para anular otro gol, de nuevo por fuera de juego.

Mourinho hizo una lectura perfecta de la situación y mandó a su equipo juntar sus líneas y defender en un bloque bajo y compacto para intentar amarrar un resultado que era muy positivo para ellos. No estaba el partido para florituras y había que defender el botín. Mientras el City lo intentaba con centros sin peligro, el Tottenham maduraba su oportunidad.

Harry Kane pelea un balón ante Ruben Díaz y Rodri EFE

El Tottenham sentencia

En el minuto 65, en una jugada fulgurante del Tottenham con combinaciones muy rápidas, los locales hicieron el segundo obra de Giovani Lo Celso. El argentino recibió un gran balón de Harry Kane y evitó la intervención del meta Ederson para poner el segundo gol y dejar casi cerrado el choque. El Manchester City se ahogó en sus propios intentos y terminó sucumbiendo ante un Tottenham superior y, sobre todo, mucho más inteligente y eficiente.

Tras el partido, un triste Guardiola se lamentó del mal resultado en un partido en el que esperaba sumar el triunfo que le permitiera celebrar su renovación: "Tuvimos más ocasiones y las fallamos. Los equipos de Mourinho son así, te equivocas y te castigan en el contraataque".

"El resultado podría haber sido mejor, jugamos de forma similar a como lo hemos hecho toda la temporada. No defendimos bien para el primer gol. Luego defendieron tan profundo, defendieron con seis y no fue fácil. Tuvimos nuestras oportunidades, pero no pudimos marcar y ellos hicieron dos goles en tres tiros". El City es undécimo en la tabla a 20 puntos del Tottenham.

