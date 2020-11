Mourinho y Ancelotti se interesan por un ex del Real Madrid: todos quieren a Khedira

Sami Khedira no vive uno de los momentos más agradables de su carrera. Después de jugar en el Real Madrid y en la selección de Alemania, durante los últimos años ha ido perdiendo protagonismo en la Juventus de Turín. El futbolista parece haber dicho 'basta' y saldrá de la disciplina bianconera a lo largo del mercado de fichajes del periodo invernal.

El propio centrocampista ha hablado sobre su futuro en una entrevista reciente para Sky Alemania. "Estoy muy satisfecho con mi carrera hasta ahora, pero echo de menos haber jugado en algún club de la Premier", ha asegurado un Khedira que ve en la liga inglesa el escenario perfecto para continuar con su carrera.

De la Premier League le gusta todo al germano, quien espera que el sueño de jugar en un equipo inglés pueda cumplirse en 2021: "El ambiente, el estilo y la idea de fútbol que tienen siempre me ha impresionado. Si este año se hace realidad, será un honor jugar en un club de la Premier".

Dos pretendientes

Carlo Ancelotti ha dado un giro al Everton y, en parte, gracias a la aportación que ha realizado James Rodríguez durante estos primeros compases de la temporada 2020/2021. Se especula con que el técnico italiano continúa mirando al Real Madrid y que tiene en su agenda apuntado el nombre de Isco, pero también parece que le seduce la idea de contar con los servicios de Khedira.

Ancelotti dando indicaciones desde el banquillo Reuters

"Tengo buenos recuerdos con él en el Real Madrid, es un profesional fantástico. Me encantaría volver a trabajar con él, así como con otros jugadores. Sin embargo, que se una al Everton es un asunto totalmente diferente", ha afirmado el entrenador italiano ante los medios de comunicación cuando le preguntaron por Sami Khedira.

A Ancelotti le ha salido un competidor y es que Mourinho también ha utilizado sus comparecencias públicas para lanzar un guiño al que fuera su jugador en la casa blanca: "Siempre me ha gustado su sinceridad, si me llamara no le diría que no. Tenemos una gran relación, le admiro mucho".

Mourinho

Duelo de titanes en el mercado de fichajes. Ancelotti, Mourinho y un futbolista al que ambos entrenaron cuando dirigían al Real Madrid. Precisamente, fue The Special One el que dio el verdadero impulso a la carrera del alemán, siendo un innegociable para él cuando era el encargado de llevar las riendas del trece veces campeón de Europa.

[Más información: Khedira relata su recuerdo imborrable en el Real Madrid... ¡en español!]