Ancelotti niega el interés por Isco: "Es un rumor que viene de la prensa"

A pesar de que el mercado de fichajes se cerró hace ya varias semanas, los rumores no han cesado alrededor de muchos jugadores. El Real Madrid, como gran club, siempre aparece en muchas quinielas de posibles fichajes. Sin embargo, también aparecen posibles salidas que podrían aligerar la plantilla de Zinedine Zidane.

Algunos jugadores del equipo madridista están contando con menos minutos y podrían no estar del todo a gusto con su situación en el conjunto blanco. Uno de ellos, del que se ha afirmado que quiere salir en enero, es Isco Alarcón. El malagueño no está dando la talla esta temporada y sus minutos son escasos, aunque muchas corrientes apuntan a que está jugando más incluso de lo que merece.

Isco siempre ha sido un jugador muy del agrado de Zinedine Zidane. Cuando está en óptimas condiciones, es una delicia para los sentidos. Repleto de calidad y magia, sus conducciones y sus pases recuerdan a los mejores momentos de leyendas como Andrés Iniesta. Sin embargo, lleva mucho lejos de su mejor nivel y la afición blanca se está cansando de esperar a un jugador que no ha terminado de romper como se esperaba. A pesar de eso, Zidane quiere que continúe en el equipo.

Pablo Ramón, junto a Isco Alarcón durante un entrenamiento del Real Madrid

Los más críticos no entienden como jugadores como James, con un gran rendimiento en la Premier League, o Bale, que también está resurgiendo en Inglaterra, no han tenido las mismas oportunidades que ha tenido el de Arroyo de la Miel. Sin embargo, su cuento de hadas en el Madrid podría terminarse en no mucho tiempo. O al menos, así lo ha pedido él.

Uno de sus posibles destinos podría ser estar al lado de, precisamente, James Rodríguez, ya que el Everton de Carlo Ancelotti parecía estar interesado en el jugador malagueño. El rendimiento del colombiano en este primer tramo de la temporada está siendo colosal y se rumoreaba con fuerza que Isco podría repetir la misma función. Y cuando el río suena, ya se sabe.

Ancelotti e Isco

Sin embargo, Ancelotti ha preferido mantener la calma con la situación de Isco y descartarse de la lista de candidatos a llevarse al malagueño. El propio entrenador del Everton ha confirmado que no hay nada con '22' del Madrid y que todos los rumores que han surgido se han formado fuera del conjunto inglés. No niega categóricamente que pueda pensarse su fichaje, o bien en enero o bien el próximo verano, pero de momento se desmarca del revuelo.

Ancelotti dando indicaciones desde el banquillo Reuters

"Lo de Isco es un rumor que viene de fuera, de la prensa. No es algo que haya salido de nuestra parte", aseguraba el italiano en rueda de prensa. Según 'Carletto', su equipo no piensa ahora en el mercado, sino en intentar poner solución a los problemas que le van surgiendo, pero sin tener en mente nuevas operaciones.

"En estos momentos no hablamos de mercado, sino de los problemas que tenemos y de cómo solucionarlos. Aparte de eso, Isco fue mi jugador en el Real Madrid". Este hecho, irrefutable, le sirvió al italiano para mandarle un gran elogio a Isco, que no está pasando su mejor momento en el Madrid: "Es un jugador fantástico, pero es un jugador del Real Madrid". De momento, Ancelotti no entra en rumores, pero tampoco cierra la puerta. Habrá que ver qué sucede en enero.

