El penalti del Villarreal ante el Real Madrid se tuvo que repetir

La polémica estuvo muy presente en un nuevo partido del Real Madrid. Los blancos se pusieron por delante en el marcador gracias al gol de Mariano en el 2', pero Gerard Moreno colocó en el luminoso las tablas definitivas después de batir a Courtois desde el punto de penalti.

La pena máxima fue muy clara tras el derribo del propio Thibaut Courtois a Samu Chukwueze, pero lo que pasó desapercibido para la realización del partido, para Hernández Hernández y sus asistentes, así como para el VAR fue que, precisamente, el jugador amarillo se metió en el área antes de que Gerard Moreno ejecutase el penalti.

Las imágenes de LaLiga no emitieron la acción de Chukwueze metiéndose en el área defendida por Courtois, una jugada por la cual el gol no debió haber subido al marcador y sí que debió repetirse el lanzamiento de penalti. En este sentido, el reglamento es muy claro.

Penalti de Courtois

Si uno de los jugadores del equipo que cobra la pena máxima se mete en el área y el balón acaba dentro de la portería, el lanzamiento debe repetirse. No es lo mismo que sucedió en el duelo entre el propio Real Madrid y el Valencia en Mestalla. Entonces no solo un futbolista che se metió en el área antes de tiempo, sino que también Lucas Vázquez lo hizo.

Tampoco es igual porque entonces se repitió porque Carlos Soler erró en su lanzamiento, pero al haberse metido también Lucas Vázquez en el área, se repitió y entonces el jugador blanquinegre sí que batió a Thibaut Courtois. Ahora, al haber metido Gerard Moreno pero ingresar en el área Chukwueze se tenía que repetir al acabar en gol el primer lanzamiento.

Empate amargo

En el último cuarto de hora, ni el Villarreal ni tampoco el Real Madrid pudieron volver a ver puerta. Así se llegó al pitido final de Hernández Hernández con el 1-1 luciendo en el marcador. Un empate que, sobre todo, ha dejado un sabor amargo en el conjunto merengue, tal y como puso de relieve Zidane en rueda de prensa.

"Sabe a poco, creo que nosotros nos merecíamos mucho más hoy, sobre todo con lo que hicimos en la primera parte y por el esfuerzo que hicieron los chicos", señaló el técnico galo, quien volvió a repetir esa frustración por no poder ganar: "Perdemos dos puntos, claramente. Pero hay que felicitar a mis jugadores porque lo hicieron bien. Controlamos el partido, pero no hemos conseguido nada. Me molesta empatar por el esfuerzo de los jugadores, hoy había sitio para sumar los tres puntos y es una pena".

